« 2020 est presque terminé. Nous l’avons fait », a-t-elle proclamé à moins de 20 minutes de la fin. « Je pense que le début de cette année a été l’une des plus grandes performances de ma vie avec des milliers de personnes, mais ce soir, nous faisons les choses un peu différemment et c’est ok. »

« Si [this year] nous a appris n’importe quoi », a-t-elle poursuivi,« cela nous a appris à être reconnaissants pour ce que nous avons et à chérir chaque instant. Nous en avons perdu trop, trop. Pour prendre un moment pour acquis, donc ce soir nous allons vivre, nous allons aimer et nous allons danser à nouveau et nous continuerons à rêver. «

La star a continué à divertir les téléspectateurs avec une interprétation au ralenti de son tube emblématique « Waiting for Tonight » qui a conduit à une reprise de Aerosmith« Dream On ». Après avoir couronné la célèbre séquence haut perchée de la chanson, elle a conclu avec une autre de ses chansons, « Dance Again ». Et, bien sûr, quelques confettis nécessaires.