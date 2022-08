Jennifer Lopez portait trois robes de mariée pour épouser Ben Affleck : un aperçu des coulisses des superbes robes

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Jennifer Lopez portait trois magnifiques robes de mariée pour ses noces extravagantes de trois jours avec Ben Affleck – et Ralph Lauren partage les détails intimes de la création de ses looks.

Mardi, le créateur de mode a mis en ligne une vidéo YouTube intitulée “The Making of a Moment with Jennifer Lopez”, illustrant son processus de création des magnifiques robes.

“Des objets de famille modernes pour une romance intemporelle”, disait la légende de la vidéo. “Pour célébrer le mariage de #JenniferLopez et #BenAffleck, #RalphLauren a créé les trois robes personnalisées de la mariée avec amour, soin et considération tissés dans chaque détail des silhouettes.”

Dans la newsletter “On The Jlo” de Lopez, elle a remercié Lauren pour les robes “de rêve” et a écrit : “Je partagerai très bientôt quelques photos et détails délicieux lors de notre grand jour.”

La première robe que Lauren a partagée comportait un col haut et des manches à volants assorties à une longue traîne. Le deuxième look était une robe blanche moulante avec un décolleté plongeant. La vidéo montre que son voile a été cousu dans la robe.

Le troisième look comportait des perles, que Lauren cousait à la main sur le vêtement.

Affleck a assorti sa mariée rayonnante en arborant un manteau de smoking blanc avec un nœud papillon noir et un pantalon alors qu’il enroulait ses bras autour de sa nouvelle épouse pendant qu’ils traversaient un coureur blanc menant à l’un des nombreux endroits pittoresques de la propriété.

Tous les invités présents portaient également du blanc.

Le coiffeur de Lopez, Chris Appleton, pris à Instagram mardi pour partager des images des looks du jour du mariage de la star de “Marry Me”.

“Quel week-end”, a-t-il commencé sa légende, ajoutant un cœur blanc. “Au premier regard, les cheveux étaient tirés vers l’arrière du visage et doux et rebondissants dans le dos, puis nous avons habillé les cheveux en un chignon élégant et complexe. Ressemblant à une vraie reine, Mme Affleck.”

Dans les images partagées par la célèbre coiffeuse, Lopez a montré le dos ouvert de la robe alors qu’elle regardait par-dessus son épaule dans un miroir.

Mardi matin, Lopez ou Jennifer Affleck – ont partagé le premier regard sur son extravagance de mariage de trois jours sur Instagram.

Lopez et Affleck ont ​​profité d’un somptueux week-end de mariage en Géorgie pour célébrer leurs noces avec leur famille et leurs amis. Le couple s’est marié le 17 juillet lors d’une visite impromptue dans une chapelle de mariage à Las Vegas.

Une source a partagé avec Fox News Digital qu’environ 135 invités étaient présents samedi soir.

L’initié a révélé que les participants étaient repartis avec des sacs-cadeaux en paille portant le monogramme des initiales des jeunes mariés “JB”. La source a décrit le contenu des sacs comme “un avant-goût de la Géorgie”.

Le couple s’est rencontré pour la première fois en 2002 et s’est fiancé en 2003 avant d’annuler le mariage et de se séparer. Ils ont ravivé leur romance en 2021 et Affleck a proposé à Lopez en avril.

