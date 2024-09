Jennifer Lopez portait des vêtements transparents et nus de la tête aux pieds au TIFF

Jennifer Lopez poursuit sa série de tenues de revanche. Quelques jours seulement après avoir volé la vedette avec une robe découpée en miroir qui était à peine maintenue par des nœuds géants sur les côtés, la Épouse-moi L’actrice a fait un virage à 180 degrés en adoptant la tendance « très sage » sur le tapis rouge. Samedi, Lopez est apparue à la soirée Road to the Golden Globes, qui réunissait de nombreuses stars, vêtue d’une robe romantique transparente associée à des bottes monochromes.

La multi-hyphenate – qui a fait la promotion de son film Inarrêtable au festival sans L’ex-mari et producteur Ben Affleck a fait son entrée dans cette robe de rêve en mousseline de soie, qui se composait d’une délicate superposition transparente portée sur une brassière délicatement plongeante et d’une cascade de volants superposés sur la jupe. La robe mi-longue offrait des aperçus subtils de la peau, grâce aux longues manches chauve-souris transparentes, aux volants superposés et à un design dénudant le ventre. Une paire de bottes à talons hauts style Y2K dans la même teinte taupe dépassait des volants de la jupe.

En contraste avec l’esthétique bohème de sa robe de tapis rouge, Lopez arborait son regard charbonneux glamour, sa peau bronzée, sa moue nude et ses cheveux caramel raides pour sa dernière apparition au Festival international du film de Toronto. Une pochette argentée, des boucles d’oreilles pendantes et une manchette perlée ont ajouté un peu de brillance à son look.

Plus tôt dans la journée, la chanteuse de « On the Floor » portait un autre look monochrome, cette fois en vert olive, alors qu’elle poursuivait sa tournée de presse pour Inarrêtable. Lopez a rejoint ses co-stars comme William Goldenberg, Don Cheadle, Bobby Cannavale, Jharrel Jerome et Anthony Robles à l’hôtel Bisha pour un événement du Deadline Studio dans un pull vert transparent à col en V associé à un soutien-gorge noir, une jupe cargo plissée jusqu’au sol accentuée d’une fente profonde et une paire de bottes vert olive assorties. L’actrice a accessoirisé sa tenue avec une queue de cheval lâche, une fine ceinture avec des accessoires métalliques et des boucles d’oreilles créoles dorées.