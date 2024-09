Jennifer Lopez partage une « expérience inoubliable » après le divorce de Ben Affleck

Jennifer Lopez a écrit une « expérience inoubliable » au milieu de son divorce en cours avec Ben Affleck.

La chanteuse de 55 ans devenue actrice s’est rendue sur Instagram pour parler de son prochain film Inarrêtable et a exprimé sa joie avec ses followers car elle avait hâte que le public voie le film.

En publiant trois photos de la première du film qui a eu lieu au TIFF 2024 vendredi soir, le Mère L’actrice a écrit : « C’est ma photo préférée de ce qui a été l’une des nuits les plus magiques que j’ai jamais passées avec un film. »

Elle a ajouté : « En plus de jouer Selena, jouer le rôle de Judy Robles et lui donner vie, ainsi qu’à ses luttes et à ses triomphes avec son incroyable fils, Anthony Robles, a été l’un des plus grands honneurs de ma vie. »

Jennifer Lopez a assisté à la première du film « Unstoppable » qu’elle a coproduit avec Ben Affleck

Pour le Atlas star, « C’est le type de films dont le monde a plus que jamais besoin », qualifiant le film « d’inspirant, édifiant, excitant et émouvant ».

« Parfois difficile à regarder, mais tellement réel et émouvant. C’est un film familial parfait. Il vous fera rire tout en retenant vos larmes », a déclaré l’épouse de Ben Affleck, ajoutant : « Il ne sortira pas avant le 6 décembre dans les salles de cinéma, mais il sera parfait pour tout le monde à voir en famille à Noël. »

Elle a appelé Inarrêtable un « cadeau pour vous (le public) pour présenter l’histoire de cette famille inspirante et inarrêtable ».

L’actrice a également remercié ses partenaires et a écrit : « Merci à Billy Goldberg, Jharrel Jerome, Bobby Cannavale, Don Cheadle et surtout Judy Robles et Anthony Robles pour avoir fait Inarrêtable une expérience inoubliable pour moi.

La publication de Lopez intervient quelques jours après sa première apparition publique depuis sa demande de divorce avec Affleck.

Elle a assisté à la première de son nouveau film tandis qu’Affleck, qui a également coproduit le film, a fait l’impasse sur la première.