Jennifer Lopez partage un aperçu de sa séance photo nue à l’occasion de son 53e anniversaire, les internautes l’appellent “sexy”

La chanteuse Jennifer Lopez, qui a récemment eu 53 ans, a surpris les fans en partageant un aperçu de sa séance photo nue. S’adressant à Instagram, Jennifer a publié dimanche une vidéo dans laquelle on la voit appliquer une lotion sur son corps alors qu’elle donnait différentes poses pour le lancement de sa nouvelle ligne JLo Body de sa marque JLo Beauty.

“Nous accordons tous ces soins et cette attention à la peau de notre visage, mais nous négligeons parfois le corps. Il était important pour moi de créer une routine de soins de la peau pour le corps afin de répondre à ses besoins spécifiques et uniques, et nous avons commencé par le butin, ” a lu un post sur son Instagram.

Elle a poursuivi : “Aujourd’hui, c’est mon anniversaire et je VOUS offre une goutte spéciale de #JLoBody FIRM + FLAUNT Targeted Booty Balm. Rendez-vous sur JLoBeauty.com pour acheter la vidéo d’une science vraiment sexy pour vos meilleurs atouts ! #JLoBeauty.”

La dernière séance photo de Jennifer a laissé les fans baver devant son avatar sexy. “Mon idole superstar avec une beauté intemporelle et une maman super sexy à 53 ans”, a commenté un fan. “Oh mon Dieu ! Sexy”, a écrit un autre. “Vous êtes en feu”, a écrit un utilisateur d’Instagram.

Jennifer fête son premier anniversaire après avoir échangé ses vœux avec Ben Affleck à Las Vegas. La semaine dernière, Jennifer a révélé dans sa newsletter On the JLo qu’elle et Affleck, 49 ans, se sont mariés à A Little White Chapel. Dans la newsletter, elle a écrit : “Donc, avec les meilleurs témoins que vous puissiez imaginer, une robe d’un vieux film et une veste du placard de Ben, nous avons lu nos propres vœux dans la petite chapelle et nous nous sommes donné les bagues que nous porterons pour le reste de nos vies”, ajoutant que la cérémonie était “exactement ce que nous voulions”.

Ben a proposé à Jennifer en 2002 après s’être rencontré sur le tournage du film “Gigli”. Cependant, le couple a annulé leurs fiançailles en 2004. Après s’être séparés, le couple a déclenché des rumeurs d’amour en mai 2021 lorsqu’ils ont été aperçus se tenant la main pendant leurs vacances dans le Montana.