Jennifer Lopez partage la première photo de son mariage avec Ben Affleck, la photo devient virale

La chanteuse et actrice américaine Jennifer Lopez a partagé le premier aperçu de son extravagance de mariage de 3 jours sur son compte de médias sociaux. Selon Fox News, JLo a célébré son mariage avec Affleck ce week-end dans le domaine géorgien de 87 acres de l’acteur. Ils se sont initialement mariés le 17 juillet lors d’une visite impromptue dans une chapelle de mariage à Las Vegas.

Aujourd’hui, elle a donné aux fans un aperçu du week-end dans une newsletter sur Instagram. JLo a partagé une photo d’elle-même en gros plan et personnelle dans son voile portant un col roulé à plumes et a promis de manière ludique: “Premier coup d’œil à mes looks de mariage sur OnTheJLo.com.”

Selon Fox News, Lopez était vêtue de toute sa gloire nuptiale vêtue d’une robe Ralph Lauren personnalisée, avec un décolleté haut et des manches à volants assorties à un long train. Des détails sans dos pouvaient être vus à travers son voile de la longueur de la cathédrale alors qu’elle marchait côte à côte avec son mari sur le terrain de la maison de plantation de 87 acres.

Affleck a assorti sa mariée rayonnante en arborant un manteau de smoking blanc avec un nœud papillon noir et un pantalon alors qu’il enroulait ses bras autour de sa nouvelle épouse pendant qu’ils traversaient un coureur blanc menant à l’un des nombreux endroits pittoresques de la propriété. Fox News a rapporté que le week-end de trois jours s’était terminé par un brunch dimanche.

Le mariage de M. et Mme Affleck a réuni environ 135 invités, a déclaré une source à Fox News. L’initié a révélé que les participants se sont retrouvés avec des sacs-cadeaux en paille portant le monogramme des initiales des jeunes mariés “JB”. La source a décrit le contenu des sacs comme “un avant-goût de la Géorgie”.

Lopez et Affleck se sont légalement mariés lors d’un petit mariage à Las Vegas le 17 juillet. Affleck a proposé à Lopez en avril après que les deux aient ravivé leur romance. Le couple s’est rencontré pour la première fois en 2002 et s’est fiancé en 2003 avant d’annuler le mariage et de se séparer.