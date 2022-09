Jennifer Lopez partage des détails intimes sur son mariage en Géorgie avec Ben Affleck : “C’est le paradis”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le mariage de Jennifer Lopez et Ben Affleck en Géorgie “était vraiment le paradis” alors que la jeune mariée a partagé une foule d’images romantiques avec ses fans de leurs noces du sud au retour de leur lune de miel en Italie.

Lopez était une mariée radieuse alors qu’elle marchait dans l’allée avec son mari sous un incroyable plafond floral après avoir dit “oui” devant un petit groupe d’amis et de famille dans le domaine de 8 millions de dollars qu’il a acheté lorsqu’ils ont commencé à sortir ensemble il y a 20 ans .

“C’est le paradis. Juste ici. Nous y sommes maintenant”, a écrit Lopez à ses millions de fans. “C’est l’une de mes répliques préférées que Ben a écrites à partir d’un film qu’il a réalisé intitulé” Live By Night “. Il l’a également dit le soir de notre réception de mariage dans son discours, et j’ai pensé … c’est parfait.”

Elle a également révélé que leurs enfants marchaient dans l’allée jusqu’à “The Things We’ve Handed Down” de Marc Cohn, qui, selon elle, était “une chanson sur le merveilleux mystère des enfants – quelque chose que nous ne pouvions que deviner à l’époque, mais c’était le choix parfait car nos cinq enfants m’ont précédé sur la promenade.”

Les jumeaux de Lopez, Max et Emme, issus de son précédent mariage avec Marc Anthony, et les trois enfants d’Affleck avec son ex-femme Jennifer Garner – Violet, Seraphina et Sam – étaient les seules personnes qui se tenaient à leurs côtés alors qu’ils récitaient leurs vœux.

JENNIFER LOPEZ ET BEN AFFLECK REPÉRÉS SHOPPING SUR LA LUNE DE MIEL ITALIENNE

“Les vingt ans entre ces rêves de jeunesse et le monde adulte de l’amour et de la famille que nous avons embrassés ce jour-là ont apporté plus à ce mariage que nous n’aurions jamais pu l’imaginer”, a-t-elle écrit. “Nous n’étions pas seulement en train de nous marier, nous épousions ces enfants dans une nouvelle famille. Ce sont les seules personnes à qui nous avons demandé de nous défendre lors de notre fête de mariage. À notre grand honneur et à notre grande joie, chacun l’a fait.”

Elle s’est souvenue de Cohn jouant “True Companion” quand “l’aîné de nos enfants” a fini de marcher, et a dit que la chanson était “une chanson que nous avons écoutée pour la première fois ensemble ce qui semblait à la fois hier et il y a toujours – et la vie est venue, étrangement, magnifiquement, mystérieusement , cercle divinement complet.”

JENNIFER LOPEZ A PORTÉ TROIS ROBES DE MARIÉE POUR ÉPOUSER BEN AFFLECK : UN REGARD SUR LES COULISSES DES ROBES ÉTONNANTES

JLo a ajouté: “Plus tard, Ben m’a dit que les accords de la chanson et de voir Marc Cohn l’avaient choqué et lui avaient permis de sentir la façon dont les deux routes que nous avions parcourues se retrouvaient inévitablement, inexorablement et parfaitement ensemble. Et quand il m’a vu apparaître en haut des escaliers à ce moment-là, cela avait un sens absolu tout en semblant encore incroyablement difficile à croire, comme le meilleur rêve, où tout ce que vous voulez, c’est ne jamais vous réveiller.

“J’aurais probablement eu plusieurs des mêmes pensées si je ne m’étais pas concentré si fort pour ne pas trébucher sur ma robe, mais quand je me suis approché suffisamment pour voir son visage, cela a eu le même sens merveilleux pour moi. Certaines vieilles blessures ont été guéries ce jour-là et le poids du passé s’est finalement levé de nos épaules. Boucle complète – et pas du tout comme nous l’avions prévu. Mieux.”

Le couple s’est rencontré pour la première fois alors qu’il travaillait sur le tournage de “Gigli” et s’est fiancé en 2002 avec l’intention de se marier en septembre 2003, mais ils ont reporté le mariage et ont finalement annulé leur relation au début de 2004. Ils se sont à nouveau réunis avant l’été de 2021, et Ben a proposé à Jen en avril alors qu’elle prenait un bain.

BEN AFFLECK ET JENNIFER LOPEZ LE SCELLENT AVEC UN BAISER ALORS QUE LES PHOTOS DE LEUR MARIAGE RÉVÈLENT UNE MAGNIFIQUE CÉRÉMONIE

“Il y a des années, nous n’avions aucune idée que la route à parcourir impliquerait de naviguer dans tant de labyrinthes et de réserver tant de surprises, de bénédictions et de délices”, a-t-elle écrit. “Tout a culminé dans ce moment, l’un des plus parfaits de nos vies. Nous n’aurions pas pu être plus heureux. Je vous souhaite à tous le même genre de bonheur… le genre durement gagné qui est d’autant plus doux pour le voyage qui l’a précédé.”

L’interprète de “Waiting for Tonight” portait trois robes de mariée Ralph Lauren faites sur mesure pour la cérémonie et la réception organisées dans leur domaine privé de Hampton Island le 20 août. Elle était drapée de perles pendant une partie de la soirée alors qu’elle posait sur une balançoire suspendue. sous de somptueux lustres.

Les invités portaient tout en blanc pour la célébration, qui s’est principalement déroulée à l’extérieur et sous des tentes installées dans toute la propriété de 87 acres. Leur grande soirée s’est terminée par un feu d’artifice surplombant l’eau.

Le lendemain, les convives étaient conviés à un brunch au bord du lac. “Je l’ai conçu et je pouvais facilement en parler pendant des jours ! Je voulais que chaque jour ait sa propre personnalité mais qu’il corresponde au cadre dans lequel nous nous trouvions pour le week-end : l’ambiance était à la maison, rustique et country-chic”, a écrit Lopez.

Lopez s’est avérée être une mariée avec des soucis en tête alors qu’elle surveillait la météo toute la semaine, anticipant une pluie qui ne se montrait jamais, des invités qui arriveraient à l’heure et des “insectes amoureux” typiques de la Géorgie.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Oh, et nous avons tous attrapé un insecte à l’estomac et avons récupéré jusqu’à tard dans la semaine, cela, et avec quelques autres revers inattendus, avait tout l’étoffe d’un week-end de mariage”, a-t-elle écrit. “La vérité est que je n’ai jamais douté. Toute la semaine, j’ai ressenti la certitude calme et facile que nous étions entre les mains de Dieu…”

Lopez portait une superbe robe dorée pour le dîner de répétition où elle a avoué : “Ben et moi avons ri la nuit précédente à l’idée de nous remarier à notre âge. Nous avions tous les deux été mariés auparavant et nous ne sommes plus exactement des enfants, mais d’une certaine manière, nous semblions maintenant le seul âge qui ait un sens.”

Elle a poursuivi: “La vérité est que l’histoire de chacun est différente et nous avons tous nos chemins à parcourir. Il n’y a pas deux personnes identiques. Mais pour nous, c’était le moment parfait. Rien ne m’a jamais semblé plus juste, et je savais que nous étions enfin “s’installer” d’une manière que vous ne pouvez faire que lorsque vous comprenez la perte et la joie et que vous êtes suffisamment éprouvé pour ne jamais prendre les choses importantes pour acquises ou laisser les nuisances stupides et insignifiantes de la journée vous empêcher d’embrasser chaque moment précieux.

“Nous nous trouvons dans cette période de la vie tant désirée : avoir de la gratitude pour tout ce que la vie nous a montré, même ses épreuves et ses tribulations. Cette nuit était vraiment le paradis…”