Jennifer Lopez parle de la séparation d’Affleck et de la tournée annulée

Voici Jennifer Lopez… après le divorce.

Le chanteur de « Let’s Get Loud » et la star de « Hustlers » n’ont pas eu d’été entre filles ni entre filles, d’ailleurs. Non. Son « monde entier a explosé » au cours de cette saison tumultueuse mais transformatrice au cours de laquelle elle a été poursuivie par des spéculations sur son mariage avec Ben Affleck, a annulé sa tournée de concerts et a demandé le divorce de l’acteur oscarisé après deux ans de mariage.

S’ouvrant pour la première fois depuis la séparation, la superstar de la pop a déclaré qu’elle travaillait sur l’amour-propre et qu’elle se découvrait.

« Il s’agit de réfléchir aux sentiments que nous ressentons en profondeur et aux systèmes de croyances que nous avons à notre sujet, qui nous poussent à faire certains choix et à créer certains modèles dans notre vie », a-t-elle déclaré à la comédienne Nikki Glaser dans un entretien avec la comédienne Nikki Glaser. Entretien sit-down du magazine publié mercredi. « Et donc, quand vous arrivez à un point où vous pensez avoir appris les leçons, et que cela vous explose à nouveau au visage, vous réalisez: ‘OK, je ne l’ai pas fait, alors qu’est-ce que j’ai besoin de faire?’ tu regardes maintenant ? Je dirais qu’il ne faut jamais cesser de regarder à l’intérieur, car il est si facile de rejeter la faute sur tout le monde.

La gagnante d’un Grammy Award n’a pas mentionné Affleck par son nom, mais elle a fait allusion à la séparation et à ses relations passées tout au long de la conférence. Elle est également restée introspective, notant qu’après la sortie en janvier de son film Prime Video « This Is Me… Now » et la fin de son dernier film, « Unstoppable », elle se sentait bien. Ensuite, son monde a « explosé ». Elle annulé sa tournée d’été et son quatrième mariage s’est terminé par un divorce, sans parler de la pile Internet sur Bennifer 2.0 qui l’a mis à la disposition du public.

Mais elle ne regrette pas la douleur – « pas une seconde » – même si cela l’a presque éliminée pour de bon, a-t-elle déclaré. Avec le recul, elle pense que c’est « exactement ce dont j’avais besoin ».

« [Y]il faut être en bonne santé. Vous devez être complet si vous voulez quelque chose de plus complet », a-t-elle déclaré. « Il faut être bon tout seul. Je pensais avoir appris cela, mais je ne l’ai pas fait. Et puis, cet été, j’ai dû me dire : « Je dois partir et être seule. Je veux me prouver que je peux le faire.

Lopez, 55 ans, a admis que cela avait été « f-dur », ainsi que « solitaire, inconnu, effrayant, triste… désespéré ». Mais comme ces sentiments ne l’ont pas tuée, dit-elle, elle a réalisé qu’elle était capable de joie et de bonheur par elle-même.

« Être en couple ne me définit pas. Je ne peux pas chercher le bonheur chez les autres. Je dois avoir le bonheur en moi. J’avais l’habitude de dire que je suis une personne heureuse, mais je cherchais toujours quelque chose à combler pour quelqu’un d’autre, et je me disais simplement : « Non, je vais vraiment bien. »

La star de « The Wedding Planner » et « Maid in Manhattan » a expliqué qu’elle avait l’habitude de penser qu’elle devait être parfaite pour être aimée, mais maintenant elle a le sentiment que « quelqu’un qui vous aime vraiment vous aidera à guérir ces parties de vous-même ». Cet aveu semble s’éloigner du romantique désespéré qu’elle se présente comme dans nombre de ses projets.

« C’est ce que j’ai appris sur l’amour, que c’est une chose sûre. Vous me faites me sentir en sécurité, et quand je n’atteins pas la gloire, vous me comprenez et vous m’aidez à devenir meilleur, parce que vous avez vos limites et j’ai mes limites. Et je dis : « Voici où vous n’êtes pas à la hauteur pour moi et voici où je ne suis pas à la hauteur de vous. » Et ainsi, nous nous améliorons dans ces domaines ensemble », a-t-elle déclaré.

Lopez a déclaré qu’elle avait appris il y a longtemps que tout ce qui était écrit ou dit à son sujet ou « les conjectures sur qui je suis en tant que personne n’est pas qui je suis ».

Pendant ce temps, l’interprète de « Waiting for Tonight » a également déclaré qu’elle avait hâte de recommencer à jouer pour ses fans, qu’elle avait l’impression d’avoir déçus lorsqu’elle a annulé sa tournée.

«J’avais juste besoin d’être avec mes enfants et moi-même et de vraiment approfondir les choses qui se passaient dans ma vie. Et je suis content de l’avoir fait, car c’était une période vraiment difficile pour moi. C’est probablement la période la plus difficile de ma vie, mais c’était aussi la meilleure parce que j’ai pu faire ce travail sur moi-même.