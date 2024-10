Jennifer Lopez parle à nouveau de rencontres après le divorce de Ben Affleck et révèle sa position sur sa vie amoureuse | Jennifer López | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Jennifer López a parlé de sa vie amoureuse après sa séparation Ben Affleck.

L’icône de 55 ans a demandé le divorce Ben52 ans, plus tôt cet été.

Dans une nouvelle interview, elle s’est demandé si elle cherchait à se remettre à sortir en tant que femme célibataire.

Continuez à lire pour en savoir plus…

Parler à Nikki Glaser pour Entretien, Jennifer Nous avons partagé des réflexions sur la façon d’apprendre à s’aimer avant de tomber amoureux de quelqu’un d’autre.

« Pour moi, c’est aussi une chose effrayante, ou une chose déroutante, parce que c’est comme : ‘Oh, tu ne pourrais pas m’aimer si j’ai des défauts.’ Je dois être parfaite pour être aimée' », a-t-elle admis. « Ce n’est pas vrai ! Quelqu’un qui vous aime vraiment vous aidera à guérir ces parties de vous-même.

Elle a poursuivi en disant : « C’est ce que j’ai appris sur l’amour, que c’est une chose sûre. Vous me faites me sentir en sécurité, et quand je n’atteins pas la gloire, vous me comprenez et vous m’aidez à devenir meilleur, parce que vous avez vos limites et j’ai mes limites.

Quand Nikki a noté qu’elle avait «un nouveau bar pour la prochaine personne qui arrive», Jennifer a clairement fait savoir que son prochain partenaire n’arriverait pas de sitôt.

« Voilà le problème : il n’y a pas de nouveau bar parce que je ne cherche personne. Comment ça se passe », a-t-elle dit, notant que c’était la « première fois » qu’elle pouvait dire cela alors qu’elle était célibataire.

Elle a ajouté : « Tu sais quoi ? Pour les personnes romantiques qui aiment être en couple et qui veulent vieillir avec quelqu’un, nous pensons : « Je dois avoir cela pour être entier et heureux ». Et ce n’est pas le cas.

Jennifer a plaisanté en disant qu ‘«il ne lui a fallu que 30 ans» pour en arriver là.

Dans l’interview, elle a apparemment fait quelques autres références à son divorce.