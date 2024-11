Photo : Jennifer Lopez parle à Matt Damon de Ben Affleck : Source

Jennifer Lopez serait toujours obsédée par son ex-mari, Ben Affleck.

Selon un pronostiqueur au courant de En contactJennifer Lopez s’accroche toujours à son mariage avec Ben Affleck même si c’est elle qui a initié la demande de divorce.

L’initié a expliqué qu' »elle prétend s’éloigner de Ben, la vérité est tout le contraire ».

« Elle est toujours totalement obsédée par lui et a même configuré des alertes Google pour son nom, ce qui est tout simplement malsain », a expliqué la source.

« Chaque fois qu’elle voit leurs amis communs, elle oriente la conversation vers Ben », ont-ils également répondu.

En plus de cela, la source a mentionné : « Elle trouve souvent des excuses pour passer chez lui, déposer des objets juste pour s’attarder et voir ce qu’il fait », ajoutant : « Et chaque fois qu’elle parle à Matt Damon, il s’agit toujours de Ben, » Après quoi ils sont passés à un nouveau sujet.

Ce rapport est une surprise pour les fans, car une autre source avait précédemment déclaré au média que la chanteuse et actrice de 55 ans cherchait à « s’amuser » avec des « jeunes mecs sexy » tout en essayant « d’oublier » Affleck.