De nombreuses célébrités le gardent réel, d’une manière ou d’une autre.

Le samedi 15 janvier, un fan a raconté Jennifer Lopez sur Instagram qu’elle a « définitivement » obtenu du Botox, ce à quoi J.Lo a applaudi en disant: « Pour la 500 millionième fois … je n’ai jamais fait de Botox ou d’autres injectables ou chirurgie !! »

Mais alors que Lopez et d’autres stars ont nié avoir subi des procédures cosmétiques ou se sont prononcées contre elles, d’autres célébrités préfèrent modifier leurs atouts naturels et embrasser leur beauté améliorée.

L’une des procédures cosmétiques les plus populaires parmi les stars d’Hollywood consiste à obtenir des produits de comblement pour les lèvres. En réalité, Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills star et actrice Lisa Rinna attribue sa célèbre moue pour avoir aidé sa carrière. Les célébrités ont également admis avoir obtenu, oui, du Botox et d’autres produits de comblement du visage, et passer sous le couteau pour des chirurgies plastiques telles que des augmentations et des réductions mammaires, des travaux de nez et une liposuccion. Exemple concret: Les collines‘ Heidi Montag une fois 10 procédures effectuées en une journée!