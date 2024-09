Jennifer Lopez négocie l’achat d’une célèbre demeure de Los Angeles, Azria Estate

Des sources ayant une connaissance directe de la situation ont déclaré à TMZ… J Lo est en négociations pour acheter le domaine Azria à Holmby Hills, et elle est sur le point de conclure un accord.

Le domaine de 30 000 pieds carrés est coté à 55 millions de dollars… mais nos sources affirment que Jennifer essaie de négocier le prix à la baisse, entre 30 et 39 millions de dollars.

Il y a cependant un hic ici… le domaine d’Azria a été mis aux enchères plus tôt cette année et un investisseur milliardaire Ron Burkle a placé l’enchère gagnante à 30 millions de dollars. Il serait maintenant engagé dans un procès contre la veuve de Max Azria, Lubov Azria en raison d’une prétendue rupture de contrat.

Le conflit juridique dure depuis mai… et nos sources affirment que J Lo a commencé à montrer un regain d’intérêt pour la maison en août, et au cours des dernières semaines, elle a fait plusieurs visites des lieux.

On nous dit que J Lo négocie avec Burke et Lubov pour potentiellement conclure un accord ici.

J Lo a quelques liens avec le domaine Azria… il a servi de lieu de tournage dans son film « Atlas » et elle y a jeté un œil en mars 2023, alors qu’elle et Ben cherchaient une maison ensemble.

De plus, le domaine partage une limite de propriété avec DiddyLa maison de , qui vient d’être mise sur le marché pour 61 millions de dollars… et ses voisins célèbres incluent Tom Ford, Sean Parker et Jimmy Iovine.