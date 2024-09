Jennifer Lopez négocie l’achat d’un célèbre manoir de 55 millions de dollars à Los Angeles

Jenny va peut-être déménager dans le quartier de Diddy.

Selon certaines informations, Jennifer Lopez serait en négociations pour acheter un célèbre manoir de Los Angeles d’une valeur de 55 millions de dollars, situé à côté du domaine que Sean « Diddy » Combs vend pour 61 millions de dollars.

La star de « Selena » est « sur le point de conclure un accord » sur le domaine de 30 000 pieds carrés, qui appartenait autrefois au défunt fondateur de BCBG, Max Azria, TMZ a rapporté Mercredi.

Des sources ont indiqué au média que Lopez essayait de négocier le prix à la baisse, entre 30 et 39 millions de dollars, ce qui représenterait une remise allant jusqu’à 45 %.

Le domaine Azria, situé dans le quartier de Holmby Hills, a été mis aux enchères en mai et l’investisseur milliardaire Ron Burkle l’a remporté avec une offre de 30 millions de dollars.

Cependant, Burkle a intenté une action en justice contre la veuve d’Azria, Lubov Azria, pour une prétendue rupture de contrat, Le Real Deal a été rapporté plus tôt ce mois-ci.

Lopez, 55 ans, tente désormais de négocier avec Burkle, 71 ans, et Lubov, 56 ans, pour devenir le nouveau propriétaire de la maison, selon TMZ.

Le manoir comprend 14 chambres, une serre, une maison d’hôtes, une piscine à débordement avec sauna, un cinéma maison et une salle de jeux. Il se trouve sur un terrain de trois acres avec jardins.

La chanteuse de « Love Don’t Cost a Thing » a filmé des scènes dans le domaine d’Azria pour son film « Atlas », qui a été diffusé sur Netflix en mai.

Elle avait déjà visité cette demeure onéreuse en mars 2023, alors qu’elle et son mari, désormais séparé, Ben Affleck, cherchaient une maison.

Le couple a fini par payer 60,85 millions de dollars en espèces pour un immense manoir à Beverly Hills, en Californie.

Cependant, la maison de 38 000 pieds carrés est désormais de nouveau sur le marché alors que les co-stars de « Gigli » traversent un divorce.

Une source a récemment déclaré à People que Lopez n’avait jamais été fan du presbytère, affirmant que c’était « l’idée d’Affleck et un compromis majeur pour elle ».

« Elle a accepté en raison de son aménagement spacieux, pouvant accueillir leurs deux familles, une salle de sport et un terrain de pickleball, des bureaux, et il dispose de deux entrées privées », a déclaré la source au magazine plus tôt ce mois-ci.

Lopez a demandé le divorce d’Affleck, 52 ans, le 20 août après deux ans de mariage.

L’acteur de « Gone Girl » a déjà quitté le domicile conjugal et acheté un manoir de 20,5 millions de dollars dans le quartier de Pacific Palisades à Los Angeles en juillet.

Affleck loue actuellement une maison de 100 000 $ par mois à Brentwood, en Californie, jusqu’à ce qu’il emménage dans sa nouvelle demeure.