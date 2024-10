Jennifer Lopez « ne voulait pas demander le divorce » avec Ben Affleck mais n’avait « pas le choix », selon un rapport | Hollywood

Jennifer Lopez et Ben Affleck sont sortis ensemble pour la première fois au début des années 2000 et se sont brièvement fiancés, mais ont finalement rompu en 2004. Le couple a ravivé leur histoire d’amour en 2021 et s’est marié lors d’une grande cérémonie en 2022. Depuis que le divorce a été déposé il y a deux mois, les deux ont été aperçus en public ensemble, mais des rapports ont indiqué qu’il s’agissait d’une « démonstration de bonne foi ». Le divorce est effectivement en cours.

Jennifer a demandé le divorce le 20 août, invoquant des différences irréconciliables. Le couple est marié depuis un peu plus de deux ans. La source affirme que l’acteur se concentre désormais sur l’amélioration de la vie de ses enfants. « Elle sait qu’elle mène une vie privilégiée à bien des égards. Elle est très reconnaissante pour tous les beaux souvenirs avec Ben, mais elle se concentre désormais sur la création du meilleur avenir pour elle et ses enfants. »

