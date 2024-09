Photo : Jennifer Lopez ne supporte pas les « manipulations » de Ben Affleck : Source

Jennifer Lopes serait toujours vulnérable à son ex-mari Ben Affleck.

Selon les dernières découvertes de Magazine plus prochela multi-traite cherche des moyens d’annuler le divorce avec Ben Affleck malgré le fait qu’elle ait initié les démarches.

L’initié a commencé: « Elle n’arrive toujours pas à comprendre la façon dont il l’a traitée. »

Ils ont également mentionné: « Et, aussi en colère qu’elle soit en ce moment, il ne fait aucun doute qu’elle sauterait dessus s’il lui proposait d’annuler ce divorce. »

Néanmoins, le Fille disparue La star reste catégorique sur le fait qu’il ne veut pas donner une autre chance à leur mariage.

Apparemment, « il insiste sur le fait qu’il ne reviendra pas, mais il a accédé à sa demande de monter cette mascarade devant les caméras ».

« Ils disent que le but était de montrer aux enfants qu’ils sont toujours amicaux, mais tout le monde sait que c’était plus une question d’ego et de vouloir être vu avec Ben », a poursuivi la source.

Avant de quitter le chat, ils ont affirmé : « Elle est toujours vulnérable à lui et à ses manipulations, donc tout soupçon d’affection qu’il lui montre lui fait vraiment tourner la tête. »