Jennifer Lopez est peut-être l’une des plus grandes stars de la planète, mais cela ne veut pas dire qu’elle ne prend jamais les transports en commun.

La pop star, 51 ans, a séduit les voyageurs dans le métro de New York lorsqu’elle s’est dirigée vers la gare de Times Square pour filmer une séquence avant sa représentation du Nouvel An.

Le hitmaker de Jenny From The Block devrait apparaître sur Rockin ‘Eve du Nouvel An de Dick Clark avec Ryan Seacrest pour sonner en 2021 ce soir.

J-Lo a fait tourner les têtes dans une superbe robe bleue Balmain ornée d’une jupe en tulle débordante.

Le glamour ne s’est pas arrêté là, car le chanteur a accessoirisé l’incroyable robe avec une gamme de chaînes argentées scintillantes et une paire de bottes à talons aiguilles noires brillantes au genou.

Dans le but de garder la brise amère de New York à distance, J-Lo s’est enveloppée dans un blazer noir ébloui de paillettes argentées.

La star de la musique arborait un visage plein de maquillage bronzé brillant et elle coiffait ses cheveux en vagues voluptueuses.

J-Lo a voyagé de son domicile à Miami à New York avant sa performance phare le soir du Nouvel An.

L’événement épique de Times Square présentera également des performances de Billy Porter, Cindy Lauper, Jimmie Allen, Machine Gun Kelly, Andra Day et Lewis Capaldi, entre autres.