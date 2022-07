Jennifer Lopez, ministre de Ben Affleck, dit que le couple a échangé de “belles paroles” lors de la cérémonie

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le ministre qui a officié le mariage de Ben Affleck et Jennifer Lopez partage de nouveaux détails sur les “belles paroles” que le couple a échangées lors de leurs vœux de mariage.

Ryan Wolfe a parlé au magazine People de leur mariage à Las Vegas et a déclaré que le couple avait “leurs propres vœux qu’ils voulaient partager l’un avec l’autre” lors de leur cérémonie samedi soir.

Wolfe n’a pas partagé le libellé exact des vœux de mariage, mais a déclaré au point de vente : “Ils avaient leurs propres mots, et ils étaient de beaux mots les uns pour les autres.”

“Ce fut un moment émouvant qu’ils ont partagé”, a poursuivi Wolfe. “Vous pouvez certainement voir l’amour qu’ils ont l’un pour l’autre.”

Samedi soir, Wolfe et son collègue, Kenosha Booth Portis, commençaient à conclure la soirée après avoir organisé cinq services de mariage à 21 heures à A Little White Wedding Chapel quand Affleck et Lopez sont arrivés dans un SUV.

“Nous étions en train de tout verrouiller, et ils sont sortis, et nous nous sommes dit:” OK, eh bien, je suppose que nous pouvons en faire un de plus “”, a déclaré Wolfe au point de vente. “Alors ils sont entrés, et je connais Jennifer Lopez, bien sûr. Mais vous ne vous attendez pas à voir Ben Affleck et Jennifer Lopez franchir la porte tous les jours.”

Wolfe a noté que le couple avait l’air “très familier” alors qu’ils attendaient dans le hall de la chapelle.

“Je ne les ai pas reconnus [at first]”, a-t-il dit. “Je pense que c’était simplement parce que je ne m’attendais pas à les voir.”

Wolfe a escorté Affleck et Lopez pour séparer les zones de la chapelle afin qu’ils puissent se glisser dans le meilleur de leur mariage.

“Jennifer allait aller se changer dans notre salle de repos, puis, alors que j’accompagnais Ben Affleck aux toilettes à l’extérieur des toilettes publiques pour hommes, il a dit:” Non, je n’ai besoin de rien d’extraordinaire. Je ne suis pas extravagant, ‘”, se souvient-il. “Je l’ai accompagné là-bas, et puis, tout d’un coup, ça m’a frappé. Je me suis dit : ‘C’est Ben Affleck ! C’est Ben Affleck !’ Vous ne voulez pas les mettre mal à l’aise, donc vous ne voulez pas être si nerveux et si ébloui, mais c’était difficile de ne pas le faire.”

Wolfe a noté que les deux témoins du couple étaient la fille de Lopez, Emme, et l’un des trois enfants d’Affleck qu’il partage avec son ex-femme Jennifer Garner.

“Un de ses enfants était là et un de ses enfants, et ils étaient les témoins”, dit Wolfe. “Maintenant, ils doivent avoir 18 ans pour être le témoin légal, mais j’ai permis à leurs enfants de signer leur document souvenir. Alors ils l’ont signé, et je le leur ai donné. Et puis, bien sûr, notre coordinateur, Kenosha, devait être leur témoin officiel sur la licence officielle.”

Le mariage de Ben et Jen ne comportait pas de photographe professionnel. Au lieu de cela, Emme, 14 ans, et l’enfant d’Affleck ont ​​pris des photos.

“Leurs enfants ont pris des photos pendant le mariage, puis j’ai installé le téléphone de Ben dans la chapelle et ils ont filmé la cérémonie”, a-t-il déclaré. “Il n’y avait pas de photographe professionnel.”

Dans la newsletter de JLo, Lopez a déclaré que la cérémonie était “exactement ce que nous voulions”.

“Quand l’amour est réel, la seule chose qui compte dans le mariage, c’est l’autre et la promesse que nous faisons d’aimer, de prendre soin, de comprendre, d’être patients, aimants et bons les uns envers les autres. Nous l’avions. Et bien plus encore”, a écrit Lopez. . “La meilleure nuit de notre vie.”

Affleck et Lopez se sont fiancés pour la première fois en 2002 et avaient l’intention de se marier en septembre 2003, mais ont reporté le mariage et ont finalement mis fin à leur relation en janvier 2004.

Ils ont ravivé leur romance en avril 2021 et ont annoncé leurs fiançailles plus tôt cette année après qu’il ait proposé alors qu’elle était dans une baignoire.

