Jennifer Lopez met fin à la question de divorce du journaliste sur Ben Affleck

Jennifer Lopez et sa co-star d’Atlas, Simu Liu, ont fait taire un journaliste lors d’une conférence de presse à Mexico pour leur nouveau film d’action Netflix après avoir demandé à Lopez si les rumeurs selon lesquelles elle divorcerait de Ben Affleck étaient vraies. Les rumeurs circulant en ligne selon lesquelles Lopez et Affleck mettraient fin à leur mariage ont coïncidé avec la tournée de presse « Atlas » de Lopez, qui comprenait des premières étoilées à Los Angeles et au Mexique.

« OK, nous ne faisons pas ça », a immédiatement déclaré Liu au journaliste qui lui a posé des questions sur Affleck (via Actualités NBC). « Merci beaucoup. Nous l’apprécions vraiment… allez, ne venez pas ici avec cette énergie.

Lopez a été encore plus direct en disant au journaliste : « Vous savez mieux que ça. »

Liu a ensuite fait l’éloge de Lopez, qui joue et produit « Atlas ». Réalisé par Brad Peyton, cinéaste de « Rampage » et « San Andreas », « Atlas » met en vedette Lopez dans le rôle d’un brillant analyste de données avec une profonde méfiance à l’égard de l’intelligence artificielle. Elle rejoint une mission visant à capturer un robot renégat avec lequel elle partage un passé mystérieux, mais les plans tournent vite mal et elle est obligée de se lier d’amitié avec un robot IA si elle veut survivre et sauver l’humanité. Le casting de soutien comprend Liu, Sterling K. Brown, Gregory James Cohan, Abraham Popoola, Lana Parrilla et Mark Strong.

« Si je peux juste terminer sur une chose », a déclaré Liu à la presse lors de la conférence. « Jen est productrice de ce film et la raison pour laquelle je suis ici et la raison pour laquelle Sterling est dans ce beau film est parce que Jen s’en soucie. Jen se soucie de choses comme la représentation et la diversité. Jen est une patronne.

« Atlas » est diffusé le 24 mai sur Netflix.