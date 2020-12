Jennifer Lopez a abandonné ses extensions de cheveux longs habituelles et semble presque méconnaissable alors qu’elle fait ses débuts avec son style naturel.

La femme de 51 ans a rayonné de beauté en créant une tempête pour sa dernière offre sur les réseaux sociaux.

La diva était à chaque centimètre carré la déesse bronzée alors qu’elle couvait la caméra.

Elle fit la moue de ses lèvres charnues aux fans après qu’ils aient été savamment maquillés dans des tons bruns complémentaires tandis que ses mèches naturelles tombaient en de magnifiques boucles autour de son visage.

JLo a gardé la fraîcheur hivernale dans un énorme manteau douillet de style ours en peluche et des bottes en fourrure à hauteur des genoux.

Elle a donné à ses 134 millions de followers un aperçu de ses épingles sans fin alors qu’elle faisait semblant de boucler la boucle d’une de ses chaussures.

La star a abandonné ses cheveux immaculés et son maquillage habituels ces derniers temps.

Elle a été vue en train de poser pour une photo au naturel avec ses enfants plus tôt cette semaine.

Max et Emme avaient l’air à l’aise avec maman dans un joli post d’avant Noël par la super star du chant sur les réseaux sociaux.

Elle était sans maquillage et ses cheveux normalement immaculés étaient ramenés en un chignon en désordre – et sa beauté naturelle a une fois de plus impressionné ses fans.









Max et Emme, qu’elle partage avec son ex-mari Marc Anthony, grandissent peut-être vite, mais ils n’étaient certainement pas trop vieux pour un câlin avec maman.

Le relooking naturel de JLo vient après qu’elle a été critiquée par Ulrika Jonsson pour des photos nues qui apparemment « font se sentir mal aux femmes ».

La présentatrice de télévision et maman de quatre enfants, 53 ans, a déclaré que des stars glamour comme J-Lo et Jennifer Aniston ne rendaient pas service aux femmes avec leurs corps « parfaits ».

La tirade est venue après que la chanteuse se soit déshabillée pour la vidéo racée de son nouveau morceau In The Morning.







(Image: Jennifer Lopez / Instagram)



En écrivant un article cinglant dans The Sun, Ulrika a fulminé: «En tant que maman de quatre enfants – dont deux jeunes filles âgées de 16 et 20 ans – je m’inquiète douloureusement de l’effet qu’entraîne ces images sur elles et leur sentiment d’estime de soi.

«Ils peuvent me prétendre qu’ils sont avertis et conscients des filtres et que ces images sont parfois considérablement éloignées de la réalité.

« Mais je sais aussi que, au fond, ils se regarderont dans le miroir ou le selfie qu’ils prendront et se sentiront sans importance. »