Jennifer Lopez, le voyage de 20 ans de Ben Affleck vers le mariage et le bonheur pour toujours

Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont mariés ce week-end à Las Vegas après un voyage de 20 ans.

Lopez, 52 ans, a annoncé son mariage avec Affleck, 49 ans, dans sa newsletter.

“Nous l’avons fait”, a écrit Lopez, accompagné de nouvelles photos du moment. “L’amour est beau. L’amour est gentil. Et il s’avère que l’amour est patient. Vingt ans de patience.”

Lopez et Affleck ont ​​obtenu une licence de mariage au Nevada samedi. La chanteuse “On the Floor” a également demandé à changer légalement son nom en Jennifer Lynn Affleck, selon des documents judiciaires obtenus par Fox News Digital.

Voici une chronologie du voyage de 20 ans du couple vers le bonheur pour toujours:

Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont rencontrés sur le plateau

Lopez et Affleck se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage de “Gigli” en 2002. Ils ont commencé à sortir ensemble et se sont fiancés avant la fin de l’année.

Le couple a confirmé ses fiançailles avec Diane Sawyer en 2002.

“Je dirais probablement qu’il est brillamment intelligent, aimant, charmant, affectueux. Et je l’admire à tous points de vue. Je le respecte. J’ai l’impression qu’il m’apprend des choses”, a déclaré Lopez à Sawyer à propos d’Affleck à l’époque.

“Nous avons parlé de la façon dont les gens le voyaient avec un type de personne et moi avec un autre type de personne, et nous deux ensemble, c’est comme” Comment est-ce arrivé ? “, et comment nous nous ressemblons probablement plus et de la même genre d’origine et, vous savez, même genre d’éducation et même genre de famille et même genre de maison.”

Des fiançailles brisées

Avec l’explosion des tabloïds, Affleck et Lopez sont devenus le couple le plus sexy à suivre et ont traité avec des paparazzi presque partout où ils allaient. L’examen minutieux des médias serait un gros problème pour le couple.

“Nous n’avons pas essayé d’avoir une relation publique”, a déclaré Lopez au magazine People en 2016. “Nous étions juste ensemble à la naissance des tabloïds, et c’était comme” Oh mon Dieu “. C’était juste beaucoup de pression.”

Lopez et Affleck ont ​​reporté leur mariage quelques jours seulement avant la date spéciale, citant “l’attention des médias”.

“En raison de l’attention excessive des médias autour de notre mariage, nous avons décidé de reporter la date”, ont déclaré Affleck et Lopez dans le communiqué en 2003. compris que quelque chose n’allait pas.”

“Nous avons senti que ce qui aurait dû être une journée joyeuse et sacrée pourrait être gâché pour nous, nos familles et nos amis”, ont-ils ajouté.

Les deux ont eu une relation difficile après le report et ont officiellement mis fin à la relation en janvier 2004.

“J’avais l’impression que mon cœur avait été arraché de ma poitrine”, a écrit Lopez dans son livre de 2014 “True Love” à propos de la rupture.

Lopez et Affleck sont partis pour trouver l’amour avec les autres

Lopez et Affleck sont partis et ont épousé d’autres personnes après leur rupture largement rapportée.

Affleck a ensuite épousé Jennifer Garner, qu’il avait rencontrée sur le tournage de “Pearl Harbor” en 2000. Garner était marié à Scott Foley à l’époque, et Affleck a publiquement déclaré que les deux étaient tombés amoureux en 2002 lors du tournage de “Daredevil”. ” L’acteur de “Good Will Hunting” était en couple avec Lopez à cette époque.

Affleck et Garner se sont fiancés en 2005. Ils ont accueilli trois enfants ensemble avant de divorcer en 2018.

Lopez a déjà été marié trois fois. Elle a été brièvement mariée à Ojani Noa de 1997 à 1998 et à Cris Judd de 2001 à 2003.

Après sa séparation d’Affleck, elle a épousé Marc Anthony en 2004. Le couple a accueilli des jumeaux en 2008. Anthony et Lopez ont divorcé en 2016.

Romance ravivée

Après le divorce, Lopez était lié à Alex Rodriguez. Affleck est également sorti avec une poignée de femmes, dont la productrice de “SNL” Lindsay Shookus et Ana de Armas.

Cependant, en avril 2021, Lopez et Affleck ont ​​été aperçus ensemble pour la première fois depuis leur rupture en 2004. En juillet 2021, la chanteuse “Let’s Get Loud” avait posté Affleck sur son Instagram, officialisant le couple sur les réseaux sociaux.

En 2016, Lopez a rappelé ce qu’elle ressentait pour Affleck lorsqu’elle l’a rencontré pour la première fois.

“J’avais l’impression que… ‘OK, ça y est.’ [But] parfois j’ai l’impression que ce que vous pensez que les gens sont et comment vous les voyez quand vous les aimez est différent de ce qu’ils révèlent plus tard”, a déclaré Lopez à Jess Cagle en 2016. “Je pense qu’à un moment différent, une chose différente, qui sait ce qui aurait pu arriver , mais il y avait un véritable amour là-bas.”

Ben Affleck demande à Jennifer Lopez de l’épouser… encore

En avril 2022, Affleck avait proposé à Lopez. L’actrice a d’abord été aperçue portant ce qui semblait être une bague de fiançailles. Elle a confirmé les fiançailles dans une newsletter à ses fans le 8 avril.

Lopez a expliqué qu’Affleck avait fait sa demande alors qu’elle prenait un bain moussant, son “endroit préféré sur Terre”.

“J’ai été pris totalement au dépourvu et je l’ai juste regardé dans les yeux en souriant et en pleurant en même temps, essayant de comprendre le fait qu’après 20 ans, cela se reproduisait, j’étais littéralement sans voix et il a dit : ” est-ce un oui ?””, a-t-elle écrit pour ses fans.

“J’ai dit ‘OUI bien sûr que c’est un OUI.'”

Un mariage surprise

Vingt ans plus tard, Affleck et Lopez se sont enfin mariés.

Le 16 juillet, le couple s’est envolé pour Las Vegas et a obtenu une licence de mariage. Ils se sont rendus à la petite chapelle du mariage blanc et sont arrivés juste avant minuit.

“Quand l’amour est réel, la seule chose qui compte dans le mariage, c’est l’autre et la promesse que nous faisons d’aimer, de prendre soin, de comprendre, d’être patients, aimants et bons les uns envers les autres”, a écrit Lopez dans sa newsletter, où elle a annoncé le mariage. .

“Nous avons eu ça. Et bien plus encore. La meilleure nuit de notre vie.”