Après avoir signé son récent contrat de premier coup avec Netflix, la chanteuse et actrice américaine Jennifer Lopez est déjà occupée à construire cette liste de développement alors que des sources disent qu’elle est sur le point de jouer et de produire dans le thriller de science-fiction Netflix ‘Atlas’ avec Rampage Brad Peyton diriger le film.

Selon Deadline, Aron Eli Coleite est en train d’écrire le brouillon le plus récent du script basé sur le script original de Leo Sardarian. Joby Harold et Tory Tunnell produiront pour Safehouse Pictures avec Peyton et Jeff Fierson pour ASAP Entertainment ainsi qu’Elaine Goldsmith-Thomas et Benny Medina rejoignant Lopez pour produire via Nuyorican Productions. Courtney Baxter produira de manière exécutive avec Matt Schwartz en coproduction.

Le film suit Atlas, une femme qui se bat pour l’humanité dans un avenir où un soldat de l’IA a déterminé que le seul moyen de mettre fin à la guerre est de mettre fin à l’humanité. Pour surpasser cette IA malhonnête, Atlas doit travailler avec la seule chose qu’elle craint le plus, une autre IA. Peyton a déclaré: « Je suis tellement honoré de travailler avec Jennifer, Elaine et le reste de l’équipe de Nuyorican Productions avec nos partenaires Joby et Tory à Safehouse. Avoir la chance de diriger Jennifer dans le rôle-titre de ce film est un rêve devenu réalité, car je sais qu’elle apportera la force, la profondeur et l’authenticité incroyables que nous admirons tous de son travail. «

Il a ajouté : « De plus, Jeff et moi sommes ravis de travailler de nouveau avec Scott, Ori et toute l’équipe de Netflix. Travailler avec eux a été tout simplement incroyable et nous sommes chanceux d’avoir l’opportunité de faire un autre film sur le service. »

Le film s’inscrit dans le cadre du partenariat créatif récemment annoncé entre Nuyorican Productions de Lopez et Netflix où Lopez, le partenaire de production Goldsmith-Thomas et le manager de longue date Medina produiront une liste de films, de séries télévisées, de contenu scénarisé et non scénarisé, en mettant l’accent sur des projets qui soutiennent divers actrices, écrivaines et réalisatrices.

Les deux premiers projets annoncés mettant en vedette Lopez incluent « The Mother » qui est réalisé par Niki Carpo et « The Cipher », basé sur le roman d’Isabella Maldonado. Selon la date limite, Lopez sera vu ensuite dans la comédie romantique universelle « Marry Me » face à Owen Wilson et a également la comédie d’action Lionsgate « Shotgun Wedding ». Les deux films sortiront en 2022.