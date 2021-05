On dit que la popstar Jennifer Lopez est « impressionnée » par la façon dont l’acteur Ben Affleck a « intensifié son jeu » depuis qu’ils auraient recommencé à sortir ensemble. Ceci, même si Affleck a récemment été vu porter une montre à maillons de chaîne qui, selon les observateurs d’Hollywood, est la même qu’il portait lorsqu’il sortait avec J.Lo il y a 17 ans.

La nouvelle des deux retrouvailles avait commencé à faire le tour peu de temps après la séparation de J.Lo avec son partenaire, l’ancienne star du baseball Alex Rodriguez, il y a quelque temps, et a été aperçue avec son ex-amant Affleck dans le Montana, 17 ans après sa rupture avec l’acteur. en haut.

Maintenant, selon dailymail.co.uk, des sources proches de Lopez disent qu’elle aime la façon dont Affleck « fait un effort énorme », donnant la priorité à leur relation avant tout. Des sources ont ajouté que J.Lo « adore cette version de lui ».

« Ils ont toujours été en contact au fil des ans et il n’a jamais manqué une occasion de la féliciter publiquement », a rapporté le site Internet citant The Sun.

Pendant ce temps, JLo et Ben se sont retrouvés récemment à Miami, le duo partageant un baiser alors qu’ils exécutaient leur routine d’entraînement.

Selon Fox News, le duo, surnommé « Bennifer » par les fans lors de leurs fiançailles il y a plus de dix ans, s’est récemment rendu à Miami, en Floride, où un spectateur les a repérés en train de s’entraîner ensemble dans une salle de sport.

Selon une source, l’acteur de 51 ans et Affleck ne cachaient pas leur romance présumée alors qu’une personne les a repérés en train de partager « un baiser entre les sets », rapporte Entertainment Tonight.

Le chanteur de «On The Floor» et la sortie de la star de «Triple Frontier» auraient eu lieu à Anatomy Fitness à Miami.

«Ils sont allés faire leurs entraînements avec des entraîneurs séparés, mais nous n’essayons en aucun cas de cacher leur relation», a déclaré l’initié.

Alors que les deux travaillaient chacun sur leur forme physique, ils ont été vus « en train de s’étreindre » et « jouer ensemble ». La source a ajouté qu’il était « clair pour tout le monde qu’ils avaient une chimie intense et qu’ils s’amusaient ensemble ».

« Ils passaient un bon moment », a ajouté la source. «

Jennifer s’entraîne tous les jours et cela fait partie de sa routine et il semblait que Ben voulait vraiment être là aussi avec elle », a déclaré la source.

Le témoin oculaire a conclu que les deux semblent être dans la «phase de lune de miel».

Comme rapporté par Fox News, la prétendue romance ravivée de JLo et Affleck a fait parler d’Hollywood, avec des fans et des stars pesant avec un immense soutien pour que le couple redevienne officiel.

Lopez et Affleck se sont fiancés en 2002 mais se sont séparés en 2004. Ils ont joué ensemble dans les films «Jersey Girl» et «Gigli». La chanteuse « I’m real » a récemment mis fin à ses fiançailles avec l’ancienne star de la MLB Alex Rodriguez.

Pendant ce temps, Affleck s’est séparé de l’actrice Ana de Armas en janvier. Lopez partage des jumeaux de 13 ans, Max et Emme, avec son ex-mari Marc Anthony, tandis qu’Affleck partage trois enfants, Violet, 15 ans, Seraphina, 12 ans et 9 ans et Samuel avec son ex- épouse Jennifer Garner.

