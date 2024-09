Jennifer Lopez fond en larmes avec Ben Affleck

Jennifer Lopez et Ben Affleck ont ​​été aperçus pour la première fois devant l’hôtel Beverly Hills au cours de leur procédure de divorce.

Au bord de la séparation, le couple est sorti déjeuner avec leurs enfants pour tenter de maintenir la vie de famille sur la bonne voie, mais le Montez sur le sol hitmaker et le Argo Les stars auraient apparemment été vues impliquées dans une conversation animée.

Sur une photo, ils échangeaient des baisers tout en se saluant. Sur une deuxième photo, on aurait dit que Ben lui disait quelque chose, les bras tendus vers elle.





Une autre photo les montrait assis dans leur voiture, et on aurait dit que Jennifer essuyait des larmes en portant ses mains à ses yeux, faisant penser aux gens qu’elle était peut-être bouleversée.

Les retrouvailles ont eu lieu devant les enfants de Ben, Finn, 15 ans, et Samuel, 12 ans. Les jumeaux de Jennifer, Emme et Max, âgés de 16 ans, étaient également présents.

De plus, Ben était habillé de manière décontractée, portant une chemise boutonnée bleu foncé, un jean bleu et des Jordans. Il a opté pour des lunettes de soleil pour compléter son look.

Tandis que Jennifer affichait son élégance dans un haut court noir et un jean noir évasé ajusté avec un sac hobo marron.





De plus, l’accessoire le plus remarquable de Jennifer était son alliance, ce qui a laissé les fans perplexes. L’anneau en diamant était clairement visible alors qu’elle marchait les mains hors de ses poches, mais elle le portait à son petit doigt, ce qui a suscité des spéculations. Cependant, à son annulaire, elle avait une bague en or avec son nom dessus.

Pour ceux qui ne le savent pas, le couple s’est marié en 2022 à Las Vegas et a demandé le divorce auprès du tribunal supérieur du comté de Los Angeles en août de cette année.