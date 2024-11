Jennifer Lopez fait sa première apparition publique avec son fils

Jennifer Lopez a été photographiée à Los Angeles alors qu’elle sortait déjeuner avec son fils Max, un jour après avoir apparemment parlé à Matt Damon de son ex-mari Ben Affleck.

Comme Courrier en ligne Selon des informations, la chanteuse de 55 ans a été aperçue à Nobu avec son fils adolescent, que Lopez partage avec son ex-mari Marc Anthony.

Pour le déjeuner, le Frappé au sol Le chanteur a enfilé un haut à col roulé blanc avec un pantalon large taille basse.

Jennifer Lopez a été photographiée avec son fils adolescent Max à Los Angeles

Sa sortie intervient après le Ce n’est pas ta maman La chanteuse serait toujours obsédée par son ex-mari.

Selon un pronostiqueur au courant de En contactLopez s’accroche toujours à son mariage avec l’acteur de 52 ans même si c’est elle qui a initié la demande de divorce.

L’initié a expliqué qu’« elle prétend quitter Affleck, la vérité est tout le contraire ».

Le chanteur a demandé le divorce de l’acteur le 20 août 2024, invoquant comme motif des différences irréconciliables.

Le couple s’est fiancé au début des années 2000 et leurs chemins se sont séparés. Lopez et Affleck ont ​​ravivé leur romance en 2021 et se sont mariés à Las Vegas en 2022.