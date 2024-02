Jennifer Lopez fait la lumière sur ce qui s’est réellement passé après l’annulation de son mariage en 2003 avec Ben Affleck

Jennifer Lopez révèle ce qui s’est réellement passé après qu’elle et Ben Affleck ont ​​annulé leur mariage avant que celui-ci n’ait lieu en 2003.

« Nous n’avons pas rompu à ce moment-là. Cela s’est produit au cours de la série des mois suivants”, a déclaré Lopez dans un nouveau communiqué. Entretien Apple Music avec Zane Lowepublié mercredi.

“Cela a semé le doute en moi – et en nous deux – sur ce qu’était notre relation et où elle allait”, a ajouté Lopez. “Et je savais dans mon cœur que je voulais être avec lui pour le reste de ma vie… Mais je n’avais pas l’impression que nous allions y arriver. Et donc, ça m’a fait peur.

Lopez a déclaré que l’expérience était “très difficile” car elle impliquait “de laisser partir quelqu’un que vous aimez vraiment parce que vous n’arrivez tout simplement pas à le comprendre”.

Image ouverte modale Jennifer Lopez et Ben Affleck à la première de “Daredevil”, le 9 février 2003. Chris Weeks via Getty Images

« Vous n’avez tout simplement pas la capacité et l’aptitude à ce moment-là, émotionnellement, à comprendre. Nous n’étions tout simplement pas assez matures de cette façon”, a déclaré la star de “Marry Me”.

Lopez a expliqué que malgré leur âge – Affleck à la fin de la vingtaine et Lopez au début de la trentaine – ils ne savaient pas comment faire fonctionner leur relation.

« Nous n’en étions tout simplement pas encore là. Et donc, nous disons : « Oh, c’est ce que font les gens, ils se séparent quand les choses deviennent difficiles, et nous allons nous séparer » », a-t-elle expliqué. “Et nous y sommes allés, et nous avons tous les deux essayé de trouver d’autres personnes et avons eu de beaux enfants, et avons eu d’autres familles, et avons même eu d’autres relations après cela.”

Près de deux décennies plus tard, Lopez a déclaré que les deux étaient enfin au bon endroit pour se retrouver.

“Ce n’est que lorsque nous avons tous les deux fait, je sais pour moi, beaucoup de travail et que nous sommes arrivés à un point où je me suis dit : ‘Tu sais quoi ? Je suis totalement bien seule”, a-t-elle déclaré.

“Je suis détendu, j’aime ma vie, j’ai cette incroyable carrière que je me suis construite, j’ai des enfants incroyables, j’ai de très bons amis – c’est à ce moment-là qu’il est revenu”, a poursuivi le chanteur. “Et curieusement, il a dit qu’il avait vécu le même type d’expérience.”

Image ouverte modale Affleck et Lopez assistent au tapis rouge du film “Le dernier duel” lors du 78e Festival international du film de Venise, le 10 septembre 2021, à Venise, en Italie. Pascal Le Segretain via Getty Images

Lopez et Affleck se sont rencontrés pour la première fois en 2002 et se sont fiancés la même année. Leur mariage devait avoir lieu en septembre 2003, avant que les deux hommes ne publient une déclaration commune selon laquelle ils reportaient leurs noces.

“En raison de l’attention médiatique excessive entourant notre mariage, nous avons décidé de reporter la date”, avaient alors déclaré les deux hommes. selon le magazine People.

« Lorsque nous avons sérieusement envisagé d’embaucher trois « épouses leurres » distinctes sur trois sites différents, nous avons réalisé que quelque chose n’allait pas », ont-ils ajouté. « Nous avons commencé à sentir que l’esprit de ce qui aurait dû être le jour le plus heureux de notre vie pouvait être compromis. Nous avons senti que ce qui aurait dû être une journée joyeuse et sacrée pourrait être gâché pour nous, nos familles et nos amis.

Les représentants de Lopez ont annoncé plus tard que le couple avait annulé leurs fiançailles en janvier 2004.

Lopez était déjà marié et divorcé d’Ojani Noa et Cris Judd avant de se fiancer avec Affleck. Après qu’elle et Affleck aient annulé leur mariage, elle a épousé Marc Anthony. Les deux ont eu des jumeaux Max et Emme, qui ont maintenant 15 ans, avant d’annoncer leur séparation en 2011.

Lopez a également été brièvement fiancé au joueur de baseball Alex Rodriguez, avant que les deux ne se séparent en avril 2021.

Affleck a épousé l’actrice Jennifer Garner en 2005, avant que les deux n’annoncent leur séparation en 2015. Ils partagent trois enfants : Violet, 9 ans, Seraphina, 6 ans, et Samuel, 3 ans.

Deux décennies après leur première rencontre, Lopez et Affleck se sont ensuite reconnectés et se sont fiancés une deuxième fois en 2022. Ils se sont mariés deux fois lors de deux cérémonies distinctes la même année.