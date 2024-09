Jennifer Lopez fait des courses à Los Angeles après ses retrouvailles avec Ben Affleck

Jennifer Lopez, photographiée ici samedi, a été aperçue en train de faire des courses à Beverly Hills, en Californie. La Cité des étoiles/INSTARimages

C’est elle… maintenant.

Jennifer Lopez s’est occupée samedi en faisant des courses à Beverly Hills, en Californie, une semaine après avoir été aperçue en train d’embrasser son ex-mari, Ben Affleck, lors d’une sortie avec la star de « Gone Girl » et quatre de leurs enfants.

Pour sa sortie en solo ce week-end, la star de « Hustlers » portait un long cardigan bordeaux, un haut noir et un jean évasé. Elle avait également accessoirisé son look avec un chapeau noir, des lunettes de soleil, de grosses créoles dorées, des talons et un sac à franges marron.

La star de « Hustlers » portait un long cardigan bordeaux, un haut noir et un jean évasé. BlueLoveImages /LAGOSSIPTV/GRILLE D’ARRIÈRE-PLAN

Elle a accessoirisé sa tenue avec un chapeau noir, des lunettes de soleil, de grandes boucles d’oreilles créoles dorées, des talons et un sac à franges marron. BlueLoveImages /LAGOSSIPTV/GRILLE D’ARRIÈRE-PLAN

Pendant ce temps, de l’autre côté de la ville, Affleck a été aperçu en train de déposer son fils Samuel, 12 ans, chez son ex-femme Jennifer Garner, quelques heures après qu’elle ait fait un arrêt à la résidence de l’acteur.

Toutes ces observations du samedi surviennent une semaine après que l’homme de 55 ans et Affleck aient été aperçus lors d’un brunch avec des enfants au Polo Lounge de l’hôtel Beverly Hills.

Les enfants d’Affleck, Seraphina, 15 ans, et Samuel, ainsi que les jumeaux de Lopez, Emme et Max, 16 ans, ont été photographiés entrant dans l’hôtel avec eux le 14 septembre. La fille d’Affleck, Violet, 18 ans, qui est à l’université, n’était pas avec eux.

La sortie de Lopez intervient le jour même où Jennifer Garner a été aperçue quittant la maison de Ben Affleck. TheImageDirect.com

Affleck a ensuite été photographié en train de déposer son fils Samuel, 12 ans, chez Garner. LaStarPixMEDIA / GRILLE D’ARRIÈRE-PLAN

Toutes ces observations surviennent une semaine après qu’Affleck et Lopez aient emmené leurs enfants au Polo Lounge de l’hôtel Beverly Hills pour un brunch, comme le montre la photo ci-dessus. Le chercheur de célébrités/MEGA

À l’intérieur, l’ancien couple a été aperçu « se tenant la main et s’embrassant », a déclaré une source en exclusivité à Page Six.

« Les enfants [were] avec eux, mais à une table séparée.

Quelques jours plus tard, le chanteur de « On The Floor » et la star de « Pearl Harbor » se sont retrouvés à nouveau lors d’une soirée de rentrée scolaire mardi.

La sortie du 14 septembre, vue ci-dessus, a marqué la première fois qu’Affleck et Lopez se sont retrouvés en public depuis qu’elle a demandé le divorce en août. BauerGriffin/INSTARimages

À l’intérieur du restaurant, Lopez et Affleck ont ​​été aperçus se tenant la main et s’embrassant, a déclaré une source en exclusivité à Page Six. BauerGriffin/INSTARimages

Une source a cependant déclaré plus tard à TMZ que le couple prévoyait toujours d’aller de l’avant avec son divorce, deux ans après s’être marié. Instagram

Selon TMZ, les ex ont affiché un front uni tout en soutenant leurs enfants respectifs dans leur école de la région de Los Angeles.

Des sources proches du couple ont confié au média qu’ils étaient « cordiaux » et « tout à fait cool l’un avec l’autre ». Cependant, la source a précisé qu’ils poursuivaient toujours leur divorce.

Ben Affleck et la star de « Second Act » ont été mariés pendant deux ans avant que cette dernière ne demande le divorce en août. Elle a cité le 26 avril comme date de leur séparation.

Selon certaines informations, les deux hommes n’auraient pas signé de contrat prénuptial avant de se marier, ce qui pourrait potentiellement conduire à une bataille autour des actifs, y compris leur manoir de Beverly Hills qu’ils ont mis en vente pour 68 millions de dollars en juillet.