Jennifer Lopez étourdit dans une robe transparente au défilé Ralph Lauren pendant la NYFW – Hollywood Life

Jennifer Lopez, 54 ans, était l’un des participants les mieux habillés lors d’un défilé Ralph Lauren lors de la Fashion Week de New York vendredi soir. La talentueuse star était assise au premier rang de l’événement, intitulé A Barn Grows in Brooklyn, au Brooklyn Navy Yard à New York, et portait une superbe robe transparente argentée clair. Le choix élégant avait des manches longues avec un décolleté plongeant, des volants et une fente.

La beauté a également accessoirisé avec une ceinture marron autour de sa taille et a ajouté des talons plateforme rose clair. Elle avait ses cheveux longs et ondulés et séparés au milieu, et portait une pochette qui allait parfaitement avec sa tenue. Elle a posé avec confiance sur le tapis rouge de l’événement et s’est mêlée à d’autres invités célèbres.

Outre Jennifer, le défilé Ralph Lauren a fait apparaître diverses autres stars, dont Laura Dern, Meghann Fahy, Mindy Kaling, Diane Keaton, James Marsden, Julianne Moore, Sofia Richie, Gabrielle Union et plus. Le Séléna L’actrice a été photographiée assise et posant avec beaucoup d’entre eux, et avait l’air aussi heureuse que possible. Son mari, Ben Affleckne semblait pas être présent à l’événement.

Avant que Jennifer ne fasse tourner les têtes pendant la NYFW, elle a fait la une des journaux en partageant une magnifique photo d’elle allongée dans son lit et portant de la lingerie verte. Elle a affiché un léger sourire et, à part l’eye-liner, elle semblait porter peu, voire pas du tout, de maquillage. Ses cheveux étaient également détachés et pleins de volume.

Il y a un peu plus d’un mois, Jennifer a célébré son 54e anniversaire en portant un bikini qui mettait en valeur son corps incroyable. Elle a posé à l’extérieur en deux pièces et accessoirisée de bijoux en or, dont plusieurs bracelets et d’épaisses créoles. Elle portait également un épais collier et complétait son look avec un chapeau noir qui l’aidait à protéger ses yeux du soleil. Une deuxième tenue comprenait une robe argentée scintillante qu’elle portait pour un rassemblement spécial en plein air.