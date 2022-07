Jennifer Lopez et Violet Affleck se font un câlin à Paris : photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Jennifer Lopez53 ans, n’a été la belle-mère que de Ben Afflecka trois enfants pendant une semaine, mais elle partage déjà des moments d’amour avec eux ! Le chanteur a été photographié donnant un doux câlin à la fille aînée de l’acteur, Violette Affleck, 16 ans, alors que la famille passait du temps à Paris, en France, lors du 53e anniversaire de Jennifer ce week-end. L’adolescente a affiché un grand sourire en enroulant ses bras autour de la nouvelle épouse de son père et enfilant une robe à carreaux.

Jennifer portait une robe rose sans manches et avait les cheveux relevés en queue de cheval pendant l’étreinte. Le crooner “Jenny From the Block” a célébré sa journée spéciale lors d’un déjeuner d’anniversaire avec Ben dans la “City of Love” et a semblé passer un bon moment. Elle et son nouveau mari se sont tenus la main alors qu’ils passaient devant des spectateurs et dégustaient de la nourriture autour du 30 avenue Montaigne.

La dernière sortie survient juste un jour après que Jennifer, Ben et Violet aient été aperçus ensemble à un autre déjeuner à Paris. Ils ont été vus quittant l’hôtel Crillon et étaient habillés pour impressionner comme le Chasse de bonne volonté star avait son bras autour de la nouvelle Mme Affleck. Jennifer portait une robe d’été blanche à motif floral, Ben portait un haut boutonné bleu marine et un pantalon bleu clair, et Violet portait une robe blanche avec des cœurs noirs sous un blazer noir.

Jennifer et Ben, qui se sont mariés dans une chapelle de mariage à Las Vegas la semaine dernière, ont été vus lors de nombreuses autres sorties à Paris depuis leur arrivée pour leur lune de miel. En plus de Violet, certains de leurs autres enfants ont été vus avec eux, y compris l’enfant de Jennifer Emme14 ans, qu’elle partage avec son ex Marc Anthonyet l’autre fille de Ben Séraphine13 ans, qu’il partage avec Violet avec son ex Jennifer Garnier. Jennifer est aussi maman du jumeau d’Emme, Max et Ben est aussi père en fils Samueldix.

En plus des déjeuners et des dîners, Jennifer et Ben se sont amusés sur un bateau il y a quelques jours. Ils avaient l’air heureux et détendus, sur les photos prises sur le moment, et la sortie sur l’eau était apparemment si relaxante que Ben s’est même endormi en s’asseyant un moment ! Quelle vie!