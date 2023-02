Jennifer Lopez et son mari Ben Affleck ont ​​passé «le meilleur moment» aux Grammys malgré ses «misérables» mèmes viraux

Jennifer Lopez semble lire les commentaires. Lundi, Lopez s’est adressée à ses millions de fans en ligne après que son mari, Ben Affleck, soit devenu viral pour son apparition peu enthousiaste aux Grammy Awards dimanche.

La chanteuse “Jenny from the Block” a partagé un montage de vidéos montrant sa magnifique robe Gucci bleu marine avec des strass scintillants alors qu’elle assistait à la plus grande soirée musicale à la Crypto.com Arena de Los Angeles.

Elle a utilisé une chanson de l’album primé aux Grammy Awards de Harry Styles pour le clip où elle s’est vantée de la soirée avec son homme principal.

“Toujours le meilleur moment avec mon amour, mon mari”, Lopez a légendé la série où Affleck a été vu en train de s’embrasser rapidement.

UN CLIP VIRAL DE BEN AFFLECK AUX GRAMMYS A DES FANS SE DEMANDANT S’IL CHERCHAIT LA SORTIE

Les fans ont été quelque peu confus pendant le spectacle, cependant, car Affleck semblait douloureusement indifférent aux performances et a déclenché une guerre virale des mèmes sur Twitter.

Son attitude nonchalante n’était pas par apathie, mais en fait par épuisement, car Affleck a été “très occupé à travailler sur plusieurs projets” et “se sentait simplement fatigué”.

TAPIS ROUGE DES GRAMMYS : TAYLOR SWIFT OSE SE DÉNUDER, SHANIA TWAIN PORTE UN COSTUME FUNKY LORS DE LA PLUS GRANDE SOIRÉE DE LA MUSIQUE

“Il voulait aller soutenir Jen, mais il n’était pas comme d’habitude”, a déclaré une source à Entertainment Tonight.

Les représentants d’Affleck n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

“Jen a passé un bon moment et voulait que Ben soit ravi d’être là, mais elle a compris d’où il venait. Jen sait que Ben est un mari formidable, et ils se sont quand même assurés de passer une bonne nuit ensemble.”

La source a ajouté que Lopez “sait à quel point Ben la soutient, elle et son travail, mais comprend également que Ben est plus casanier, et ce n’est pas son truc d’être tout le temps à des événements”.

“Elle apprécie son soutien, que ce soit pendant qu’ils sont dehors ou juste à la maison”, a déclaré la source.

Les médias sociaux ont été incendiés en voyant Affleck apparaître moins qu’enthousiaste à côté de JLo lors de l’affaire étoilée.

“Ben Affleck semble préférer être à Dunkin”, a tweeté Philip Lewis.

“Ben Affleck est le garçon de 8 ans traîné à un mariage, il veut rentrer chez lui et jouer à des jeux vidéo”, a écrit Matt Leinart.

“Ben Affleck vérifie l’horloge sur le mur”, a écrit un autre utilisateur. “Appréciez l’engagement de Ben Affleck à toujours être absolument misérable”, a déclaré un utilisateur de Twitter.

Lopez était sur place pour remettre le prix du meilleur album vocal pop à Styles lors de la cérémonie.

“Bennifer” s’est marié lors d’une cérémonie secrète à Las Vegas en 2022 – 20 ans après avoir annulé leur premier engagement.