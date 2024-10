Jennifer Lopez et son ex Ben Affleck assistent au même événement à Brentwood

Jennifer Lopez et Ben Affleck ont ​​assisté vendredi au même événement à Brentwood.

Comme Courrier en ligne Selon des rapports, Lopez a été aperçu « évitant de peu une altercation gênante » avec Affleck qui était accompagné de son ex-femme Jennifer Garner et de leurs enfants.

Le Sur le sol La chanteuse a été rejointe par l’une de ses jumelles, Emme, 16 ans, ainsi que ses amis pour la sortie nocturne.

Jennifer Lopez a demandé le divorce de Ben Affleck le 20 août 2024

L’acteur de 52 ans, en revanche, a été vu marchant côte à côte dans le même quartier aux côtés de son ex-femme et de leur enfant Fin, 15 ans.

Pour l’événement, Lopez a enfilé une combinaison gris clair fixée avec une ceinture nouée autour de sa taille.

Le Fille disparue L’acteur est resté décontracté en portant un jean bleu clair ainsi qu’une chemise rouge imprimée et une veste rouge foncé.

Leur sortie séparée intervient quelques jours après l’annonce du chanteur de 55 ans, qui a demandé le divorce de Ben Affleck le 20 août, « prévoyant un grand retour » l’année prochaine.

De plus, JLo participera à l’Oscar du meilleur second rôle dans Affleck et son ami Matt Damon, producteur du film, Inarrêtable.