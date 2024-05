Jennifer Lopez et Simu Liu ont arrêté Ben Affleck Question : Regardez

Jennifer Lopez et Simu Liu veulent parler de leur nouveau film, Atlas. Rien d’autre!

Lors d’un événement de presse à Mexico mercredi, Liu et Lopez ont rapidement fait taire un journaliste qui tentait de trouver une réponse aux rumeurs selon lesquelles Lopez et Ben Affleck s’étaient séparés.

« Votre divorce avec Ben Affleck est-il réel ? » a demandé le journaliste d’une voix apparemment plaisante tandis que Lopez laissait échapper un petit rire.

Un journaliste a été signalé et désespéré par des rumeurs de divorce de Bennifer avec la société « Atlas ». J.Il a répondu en disant: « Voici le meilleur que c’est ». Simu Liu est confronté à la situation exacte du travail de Jennifer, et sa collègue a été impliquée. pic.twitter.com/1BG52wFGzd – Jennifer Lopez Brésil 🇧🇷 (@jlobrasil) 23 mai 2024

Liu l’interrompit rapidement. « OK, nous ne faisons pas ça », a déclaré Liu avant de conclure la conférence, qui n’était pas censée être une séance de questions-réponses.

« Vous savez mieux que ça », a ajouté Lopez.

« Ne venez pas ici avec cette énergie », a déclaré Liu.

Le clip passe ensuite à Liu félicitant Lopez pour son travail sur Atlas en tant que producteur. « La raison pour laquelle je suis ici et pourquoi Sterling [K. Brown] « J’étais dans ce beau film parce que Jen s’en soucie », a déclaré Liu. « Et Jen se soucie de choses comme la représentation et la diversité, et c’est une patronne. »

La question du journaliste sur son mariage avec Affleck est intervenue quelques jours après des articles parus dans plusieurs magazines de célébrités, notamment Personnesque le mariage du couple est «pas au meilleur endroit.» Alors que les rumeurs circulaient, le duo a été capturé par des paparazzi à Santa Monica plus tôt cette semaine.

Les rumeurs de sa séparation d’Affleck sont arrivées trois mois seulement après la sortie de l’album de Lopez (et du film qui l’accompagne). C’est moi maintenant, inspiré par sa romance ravivée avec Affleck. Les deux hommes se sont mariés l’année dernière.

Tendance

« Je décrirais cela comme mon expérience la plus honnête, la plus libre et la plus responsabilisante. [and] époque d’amour », a déclaré Lopez Roulant Pierre en février. « Le véritable amour existe, et certaines choses durent éternellement, et peut-être que la route n’est pas parfaitement droite, mais c’est réel. N’abandonnez pas cela, car une vie vécue est vraiment une question d’amour et des personnes avec qui nous partageons notre vie.

Dans Atlas, Lopez incarne une femme en mission pour arrêter une intelligence artificielle voyou connue sous le nom de Harlan (joué par Liu), qui menace la vie dans un monde de voitures volantes et de robots. Le thriller de science-fiction réalisé par Brad Peyton sera présenté sur Netflix le 24 mai. En plus de Lopez et Liu, le film met en vedette Brown, Gregory James Cohan, Abraham Popoola, Lana Parrilla et Mark Strong.