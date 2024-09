Jennifer Lopez et Sean « Diddy » Combs se blottissent au lit dans des photos de fête refaites surface

Les photos de fête de Sean « Diddy » Combs ont refait surface après sa récente arrestation – et Jennifer Lopez apparaît sur quelques-unes d’entre elles.

La chanteuse, qui est sortie avec Combs de 1999 à 2001, a été photographiée lors de la fête du 4 juillet du rappeur en 2000.

L’ancien couple se blottit sur ce qui semblait être un lit surdimensionné recouvert d’oreillers blancs dans l’un des clichés rétro.

Jennifer Lopez est apparue sur des photos refaites surface lors d’une des soirées de Sean « Diddy » Combs. Patrick McMullan/PatrickMcMullan

L’ancien couple s’est blotti dans un lit. Patrick McMullan/PatrickMcMullan

Ils ont posé avec d’autres invités de marque. Patrick McMullan/PatrickMcMullan

Lopez, 55 ans, était tout sourire à l’époque, vêtue d’une robe bleue et de talons à lanières argentés.

Le magnat de la musique en difficulté, pour sa part, a posé avec un verre à la main tout en portant une chemise rouge et un pantalon blanc.

Sur une deuxième photo, Combs, 54 ans, et sa petite amie de l’époque se prélassaient avec de nombreux autres invités de premier plan, dont la regrettée chanteuse de R&B Aaliyah.

Lopez portait une robe bleue à la fête du 4 juillet 2000. Patrick McMullan/PatrickMcMullan

Ils sont sortis ensemble entre 1999 et 2001. Getty Images

Les fêtes du lauréat du Grammy font tardivement la une des journaux maintenant qu’il a été arrêté par des agents fédéraux et accusé de complot de racket, de trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition, et de transport à des fins de prostitution.

Combs, qui a plaidé non coupable, est actuellement détenu au centre de détention métropolitain de Brooklyn, New York.

Il a été placé en détention six mois après que ses domiciles de Miami et de Los Angeles ont été perquisitionnés, la Sécurité intérieure ayant découvert des fournitures pour ses soirées « Freak Off » — dont 1 000 bouteilles de lubrifiant.

Ils ont été arrêtés alors qu’ils étaient ensemble. Image de fil

Le couple a fui les lieux après une fusillade dans une boîte de nuit en 1999. Image de fil

Leonardo DiCaprio, Sarah Jessica Parker et d’autres stars ont été photographiés lors de ses événements au fil des ans.

Khloé Kardashian a décrit une fête en particulier dans un épisode de « L’Incroyable Famille Kardashian » de 2014, affirmant qu’il y avait des gens « complètement nus ».

Lopez n’a pas encore répondu aux allégations de son ex dans le cadre de son divorce avec Ben Affleck.

Bien que Lopez n’ait pas été inculpé, Combs a été acquitté et a ensuite réglé un procès civil. WireImage pour MAC Cosmetics

Le magnat de la musique en difficulté a été arrêté la semaine dernière. ZUMAPRESS.com / MEGA

Malgré son silence, les fans ont ressorti une interview du « Wendy Williams Show » qui en disait long alors que la mère de Lopez, Guadalupe « Lupe » Rodríguez, s’opposait avec véhémence au fait que sa fille se remette avec Combs.

Alors que le duo sortait ensemble, ils ont été arrêtés après avoir fui une boîte de nuit de Manhattan à la suite d’une fusillade.

Jamal « Shyne » Barrow, qui a été condamné à 10 ans de prison pour ce crime, a déclaré la semaine dernière que Combs « a détruit [his] vie. »

Lopez, photographié ci-dessus samedi, n’a pas encore fait de commentaire. BlueLoveImages /LAGOSSIPTV/GRILLE D’ARRIÈRE-PLAN

Elle est en plein divorce avec Ben Affleck. LXXVI/Splash News / SplashNews.com

Natania Reuben, l’une des victimes, a célébré l’arrestation de Combs après avoir passé des années à affirmer que c’était lui qui avait appuyé sur la gâchette.

« Merci, père miséricordieux ! », s’est-elle écriée lorsque sa fille lui a annoncé le sort du fondateur de Bad Boy Records.

Reuben aurait reçu 1,8 million de dollars de Combs dans un procès civil qu’il a réglé en 2011 avec elle et d’autres victimes.