Jennifer Lopez et le mariage de Ben Affleck sont menacés alors qu’ils se battent pour des questions financières et parentales : source

{{#rendered}} {{/rendered}}

Ben Affleck et Jennifer Lopez ont été aperçus l’air tendus alors qu’ils se tenaient la main alors qu’ils quittaient jeudi la cérémonie de remise des diplômes de sa fille Violet.

L’acteur de 51 ans et l’actrice et chanteuse de 54 ans ont connu des problèmes conjugaux ces derniers mois et vivent dans des maisons séparées, selon des sources.

Plus tôt jeudi, les deux hommes se sont retrouvés pour la première fois depuis près de deux semaines lorsqu’ils ont été vus ensemble marchant à Los Angeles en route vers une célébration pour la remise des diplômes de Violet.

{{#rendered}} {{/rendered}}

Vendredi, les fans ont été stupéfaits lorsque Lopez a annoncé dans sa newsletter que sa tournée This is Me… Live avait été annulée. Les représentants de Live Nation ont déclaré dans un communiqué que la chanteuse « prenait du temps pour être avec ses enfants, sa famille et ses amis proches ».

JENNIFER LOPEZ « COMPLÈTEMENT MAL DE CŒUR » ALORS QU’ELLE ANNULE LA TOURNÉE AU MILIEU DES RUMEURS DE SPLIT DE BEN AFFLECK

Lopez a également partagé un message pour ses fans, disant: « J’ai complètement le cœur brisé et dévastée de vous avoir laissé tomber. Sachez que je ne ferais pas ça si je ne pensais pas que c’était absolument nécessaire. Je promets que je le ferai. à vous et nous serons à nouveau tous ensemble.

{{#rendered}} {{/rendered}}

« Je vous aime tous tellement », a ajouté Lopez. « Jusqu’à la prochaine fois. »

Une source, qui a assisté à une petite réunion avec l’actrice d' »Atlas » cette semaine, a déclaré à Fox News Digital Lopez n’avait pas du tout mentionné sa tournée.

« Elle semblait un peu distante », a déclaré la source. « Poli mais semblait être [she had] beaucoup de choses dans son esprit. »

{{#rendered}} {{/rendered}}

Affleck et Lopez ont rarement été vus ensemble ces derniers mois, passant à un moment donné 47 jours sans être repérés, ce qui a conduit à des spéculations sur leur séparation.

Les troubles conjugaux du couple surviennent moins de deux ans après leur mariage en juillet 2022.

Une deuxième source a déclaré à Fox News Digital que les deux hommes avaient des approches différentes en matière de parentalité et de questions financières, ce qui est devenu une source majeure de conflit.

{{#rendered}} {{/rendered}}

Bien que Lopez et Affleck n’aient pas d’enfants ensemble, l’actrice de « Shotgun Wedding » partage les jumeaux de 16 ans Emme et Max avec son ex-mari Marc Anthony. Avec Violet, 18 ans, Affleck est le père de Seraphina, 15 ans, et de Samuel, 12 ans, qu’il partage avec son ex-femme Jennifer Garner.

« Ils se sont battus à propos de leurs différences sur ce qu’ils donnent à leurs enfants et sur la façon de les élever parfois », a déclaré la source à propos d’Affleck et Lopez.

« Les deux groupes d’enfants mènent un style de vie somptueux, mais ils ne voient pas comment traiter l’argent de la même manière lorsqu’il s’agit de leurs enfants. »

{{#rendered}} {{/rendered}}

Le couple, qui a ravivé leur idylle près de deux décennies après avoir annulé leurs premiers fiançailles, travaillerait apparemment pour sauver leur mariage. Cependant, une troisième source a déclaré à Fox News Digital qu’Affleck se désengageait de plus en plus du processus.

« Ben ne semble plus autant investi dans la réparation de la relation qu’avant », a déclaré notre source. « Il semble s’être retiré et essaie de moins en moins. Il s’est vraiment lancé dans le travail et se concentre davantage sur cela que sur son mariage en ce moment. »

L’acteur tourne « The Accountant 2 » à Los Angeles. Affleck joue et produit le thriller d’action.

{{#rendered}} {{/rendered}}

La source a déclaré à Fox News que Digital Affleck était également devenu moins dévoué à résoudre ses problèmes conjugaux avec Lopez en thérapie.

« Ben et Jennifer ont participé à des séances de conseil en couple pour travailler sur leur mariage. Récemment, Ben n’y est plus aussi engagé qu’avant et a même sauté certaines séances », a déclaré la source.

JENNIFER LOPEZ ET BEN AFFLECK VIVANT SÉPARÉMENT ALORS QUE LE « TOURBILLON D’AMOUR » EST FINI ET LA « VRAIE VIE » S’INSTALLE : SOURCE

{{#rendered}} {{/rendered}}

Une autre source a déclaré qu’Affleck « semble avoir fini », mais ne dirait pas qu’une rupture est certaine « puisque les choses changent ».

Une quatrième source partageait le même sentiment et serait « choquée si ce n’était pas fini et réparé ».

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

{{#rendered}} {{/rendered}}

Tout au long de leur parcours amoureux au fil des ans, Lopez et Affleck, qui ont initialement rompu avant leur mariage en 2003, mais se sont reconnectés et se sont mariés en juillet 2022, ont été confrontés à de nombreux problèmes relationnels.

Dans son documentaire de 2024 « La plus grande histoire d’amour jamais racontée », Lopez a déclaré franchement avoir annulé ses fiançailles avec l’acteur de « Good Will Hunting » il y a plus de 20 ans.

« Ben et moi, nous avons rompu trois jours avant notre mariage », a révélé Lopez. « Nous nous sommes effondrés sous la pression. Je pense que nous continuons tous à penser: ‘Je vais bien. J’ai traversé ces choses.’ Si vous êtes comme moi, vous n’avez qu’à vous en débarrasser, à faire de votre mieux et à faire votre truc. »

{{#rendered}} {{/rendered}}

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Affleck a parlé plus en détail de l’apprentissage du compromis.

« En me remettant ensemble, j’ai dit : ‘Écoutez, l’une des choses que je ne veux pas, c’est une relation sur les réseaux sociaux' », a-t-il déclaré dans le documentaire. « Et puis j’ai en quelque sorte réalisé que ce n’était pas juste de demander. C’est un peu comme si vous alliez épouser un capitaine de bateau et que vous disiez : ‘Eh bien, je n’aime pas l’eau.’ Nous ne sommes que deux personnes avec des approches différentes qui essaient d’apprendre à faire des compromis. »

{{#rendered}} {{/rendered}}

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Christina Dugan Ramirez de Fox News Digital a contribué à ce rapport.