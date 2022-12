Jennifer Lopez et Jennifer Garner « échangent des cadeaux de Noël » – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Jennifer Lopez et Jennifer Garnier ont construit leur relation depuis que J.Lo a épousé l’ex de Garner Ben Affleck plus tôt cette année, et il semble que les actrices seront prêtes à célébrer les fêtes ensemble. Une source EXCLUSIVEMENT racontée HollywoodLa Vie que les deux stars s’entendent si bien désormais, ils vont s’échanger des cadeaux de Noël !

“Ils vont échanger des cadeaux cette année pour Noël, ils ont une excellente relation”, a expliqué l’initié. “Il y a un vrai respect et une appréciation mutuels à cause des enfants.” J.Lo partage des jumeaux Max et Emma14 ans, avec son ex Marc Antoinetandis que Garner partage Violet16, Séraphine13 ans et son fils Sam, 10 avec son ex Ben. “Ils sont si heureux et cela fait que tout fonctionne”, a ajouté la source.

Un deuxième initié a fait écho au sentiment, disant HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT que l’amitié des femmes s’est beaucoup renforcée ces derniers temps. “J.Lo est tellement reconnaissante que son amitié avec Jen ait fait des pas de géant au cours des derniers mois”, a détaillé la source. “Ils se sont rapprochés depuis qu’elle et Ben ont retrouvé leur romance, mais l’amitié de J.Lo et Jen s’approfondit définitivement.” L’initié a poursuivi en disant que le Hustlers star est la “plus heureuse” qu’elle ait jamais été. “Elle a eu la fin de son conte de fées et elle est reconnaissante d’avoir noué un lien vraiment merveilleux avec Jen. Ils s’entendent très bien et les choses ne pourraient vraiment pas être meilleures.

J.Lo et Ben étaient un élément avant que la star de “Batman Vs Superman” ne se réunisse avec Garner. En 2002, le couple It s’est fiancé, pour l’annuler en 2004. Ben a ensuite épousé Garner près d’un an plus tard et a accueilli leurs trois enfants avant de se séparer officiellement en 2018. En 2021, “Bennifer 2.0” était lancé et le reste appartient à l’histoire. .

“J.Lo et Jennifer savent qu’ils font partie de la vie l’un de l’autre pour toujours et ils ont également réalisé combien ils ont en commun – surtout en ce qui concerne la parentalité”, a déclaré EXCLUSIVEMENT une troisième source. HollywoodLa Vie. «Ils envoient des SMS à propos de leurs enfants et sont tous les deux des mères si actives qu’ils se sont vraiment liés à ce sujet. Ils se verront pendant les vacances et il n’y a que de l’amour entre eux.”

Le troisième initié a ajouté que J.Lo souhaite offrir un cadeau “spécial” à Garner pendant la saison des fêtes. “J.Lo sait que Jen aime le plein air et le jardinage et va lui offrir quelque chose à ce sujet pour Noël. J.Lo n’est pas vraiment du genre nature mais elle adore ce que Jen est.

Bravo aux deux actrices pour avoir fait de cette saison des fêtes remplie d’amour familial !