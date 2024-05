Films

Jason Mewes, un ami proche de Jennifer Lopez et Ben Affleck, s’est prononcé sur les rumeurs de divorce entourant le couple.

La star de « Jay et Silent Bob Strike Back », 49 ans, a été interrogée sur la relation du duo et s’il pense qu’ils vont bientôt se séparer.

« Je serais choqué », Mewes dit à TMZ Mercredi.

Le mariage d’Affleck et Lopez a été en proie à des rumeurs de séparation ces dernières semaines. Images du GC

L’amitié de Mewes avec l’acteur oscarisé s’étend sur plus de deux décennies lorsqu’ils ont joué dans « Dogma » et « Chasing Amy », ainsi que dans d’autres classiques de la comédie.

En août 2022, Mewes a assisté aux somptueuses noces de Bennifer au domicile d’Affleck en Géorgie.

« Je suis maussade », a déclaré Mewes au média lorsqu’on l’a interrogé sur le mariage du couple. « Quand vous étiez là à regarder leurs interactions, le chant – elle lui chantait – cela semblait juste après 20 ans et eux et tout ce qui se passe, [to be] très sincère et réel.

Mewes a mis en doute les informations selon lesquelles les deux hommes vivent séparés bien qu’ils ne soient pas restés en contact avec Affleck et le hitmaker de « On The Floor », 54 ans, depuis qu’ils se sont mariés.

« Peut-être qu’il est occupé à travailler et qu’elle travaille et que c’est trop avec les enfants », a-t-il partagé. « Je ne dis pas que c’est ça, je ne sais pas. »

L’amitié de Mewes avec Affleck, 51 ans, s’étend sur plus de deux décennies. Getty Images

Les commentaires de l’acteur surviennent quelques heures seulement après que Lopez ait fait taire un journaliste qui lui avait demandé d’aborder les rumeurs de divorce lors d’un panel à Mexico pour son prochain film « Atlas ».

« Vous savez mieux que ça », a-t-elle répondu avec un bref sourire, selon une vidéo posté sur Instagram par le récit d’El Gordo y la Flaca.

Sa co-star Simu Liu est alors intervenue pour faire taire le journaliste.

Mercredi, Lopez a fait taire un journaliste qui lui avait demandé de répondre aux rumeurs de divorce lors d’un panel à Mexico. ISAAC ESQUIVEL/EPA-EFE/Shutterstock

La veille, la mère de deux enfants avait de nouveau assisté à la deuxième première du film en solo, tandis que l’acteur d’Argo était photographié en quittant le hotspot Giorgio Baldi à Santa Monica, en Californie, plus tard dans la nuit.

Quelques heures seulement avant la première de « Atlas », une source a déclaré en exclusivité à Page Six qu’Affleck avait « repris ses esprits » à propos du mariage du couple.

« S’il existait un moyen de divorcer pour cause de folie passagère, il le ferait », nous a déclaré lundi une source proche.

Lundi soir, Lopez a assisté seule à la première de « Atlas ». FilmMagie

La nuit suivante, Lopez a foulé seul le tapis rouge pour la deuxième fois. Zuma / SplashNews.com

« Il a l’impression que les deux dernières années n’étaient qu’un rêve fiévreux, et il a repris ses esprits maintenant et comprend que cela ne fonctionnera tout simplement pas. »

L’absence apparente d’Affleck sur le tapis rouge est survenue exactement deux semaines après que le couple ait déclenché pour la première fois des rumeurs de séparation lorsque Lopez s’est présenté au Met Gala 2024 sans lui – bien qu’il soit l’un des coprésidents de l’événement.

L’acteur oscarisé aurait commencé à séjourner dans une maison du quartier de Brentwood à Los Angeles, à moins de 30 minutes de son manoir de 60 millions de dollars à Beverly Hills et celui de Lopez, il y a deux semaines.

Page Six a appris qu’Affleck cherchait tranquillement un logement dans la région de Los Angeles. Getty Images

Page Six a appris plus tard qu’Affleck cherchait tranquillement un logement dans la région de Los Angeles.

Il a également été aperçu sans son alliance samedi.











