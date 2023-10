Jennifer Lopez et Emme se tiennent la main pendant une virée shopping à Los Angeles : Photos – Hollywood Life

Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Jennifer Lopez54 ans, et son enfant, Emme, 15 ans, formaient un couple adorable lors d’une récente virée shopping à Los Angeles le 15 octobre. L’adolescent (qui utilise leurs pronoms) a gentiment tenu la main de leur maman alors qu’ils étaient dans un marché aux puces local. Pour l’après-midi, J.Lo avait l’air particulièrement chic dans un pull à col rond blanc à épaules dénudées et des leggings argentés métallisés.

La femme de 54 ans a complété son ensemble décontracté avec des baskets de sport blanches, un sac à main gris et des lunettes de soleil surdimensionnées. Jennifer a choisi de porter ses tresses brunes dorées en une queue de cheval lisse lorsqu’elle sortait avec son adolescent. Les deux hommes ont apparemment trouvé des articles qui valaient la peine d’être achetés, car ils portaient tous deux des sacs à provisions à la main.

Pendant ce temps, Emme portait un t-shirt gris surdimensionné et un short noir. Ils ont ajouté une casquette de baseball noire portée à l’envers et des baskets Vans noires pour lier leur tenue. J.Lo et Emme étaient également accompagnées d’un ami non identifié, qui a également été photographié portant des sacs de courses dimanche. Bien que cela semble être un jour pour Jennifer d’être avec ses enfants, son fils, Max.15 ans, n’était pas photographié lors de la sortie.

Le Épouse-moi La sortie de la star avec Emme survient juste une semaine après que J.Lo ait été photographié en train de déguster un sandwich McDonald’s. Elle a été vue en train de se rendre au drive-in avec son mari, Ben Affleck, 51 ans, le 5 octobre. Alors que Ben était aux commandes, sa principale dame a grignoté ce qui semblait être un sandwich pour le petit-déjeuner. Il a également été vu en train de remettre à Jennifer un porte-gobelet contenant des boissons en fontaine. Les stars ont pris leur petit-déjeuner sur le pouce à Los Angeles et ont été photographiées dans un SUV noir.

Non seulement Jennifer partage deux enfants avec son ex, Marc Anthony55 ans, mais elle est aussi la fière belle-mère des trois enfants de Ben : Violet17, Séraphina14, et Samuel11. Le Fille disparue l’acteur a accueilli ses enfants avec son ex-femme, Jennifer Garner. Début 2023, J.Lo révélait lors d’un entretien avec AUJOURD’HUI qu’elle et les enfants de Ben ont emménagé ensemble. « Cela a été une sorte de transition émotionnelle, mais en même temps, tous vos rêves se réalisent », a-t-elle déclaré en janvier. « Et ça a été une année phénoménale. C’est ma meilleure année, je pense, depuis la naissance de mes enfants. Jennifer et l’homme de 51 ans se sont mariés en juillet 2022, près de deux décennies après leurs premiers fiançailles.