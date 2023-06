Jennifer Lopez et Emme portent des jeans pour déjeuner avec Max à Beverly Hills – Hollywood Life

Voir la galerie







Jennifer Lopez53 ans, et son enfant Emme15 ans, jumelle en jeans alors qu’ils se dirigeaient vers le déjeuner avec son fils Maxaussi 15. Le C’est moi… Alors La chanteuse est sortie avec ses deux enfants à Beverly Hills, en Californie, le samedi 3 juin, portant un look décontracté et luxueux avec un chemisier blanc de la collaboration Gucci x Adidas avec les trois bandes emblématiques et un logo Gucci. Elle a également ajouté un sac à bandoulière Gucci et des lunettes de soleil, gardant ses cheveux en arrière dans une queue de cheval lisse.

Emme, qui s’identifie comme non binaire, a opté pour son sweat-shirt et son jean Tommy Hilfiger bleus préférés. Max vibrait également apparemment avec le thème bleu marine, avec un col rond bleu avec un éclair rouge sur un t-shirt blanc, une casquette de baseball bleue avec une ancre et un pantalon de survêtement gris. Il a terminé le look avec des Vans à carreaux noirs et blancs.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





La sortie survient quelques jours seulement après Jennifer et son mari Ben Affleck50 ans, a enfin trouvé la maison idéale pour sa famille recomposée, qui comprend également ses enfants avec son ex-femme Jennifer Garnier: Violet17 ans, Séraphine15, et Samuel, 11. Bennifer s’est installé dans une maison de 60 millions de dollars à Beverly Hills qui comprend 24 salles de bains, beaucoup d’espace pour dormir avec 12 chambres et 15 cheminées. Il semble qu’ils aient également conclu un accord sur la propriété qui était cotée à 135 millions de dollars il y a quelques années à peine avant de baisser considérablement.

Le couple, qui s’est marié légalement en juillet dernier avant de célébrer avec ses amis et sa famille lors de leur mariage en Géorgie en août, a été photographié activement à la recherche d’une maison au cours des derniers mois. Les deux ont également répertorié leurs propriétés existantes à Los Angeles, Ben étant à Pacific Palisades et Jen étant à Bel-Air. Depuis sa réunion amoureuse avec Ben, J.Lo est retournée à Los Angeles à plein temps depuis Miami, en Floride, où elle résidait avec son ex-fiancé. Alex Rodríguez et ex-mari Marc Anthony. Elle semble toujours posséder son manoir Star Island à Miami, ainsi que des maisons dans les Hamptons et Long Island, ainsi qu’un penthouse à Manhattan. Ben possède également d’autres propriétés, dont le domaine de Riceboro, en Géorgie, où le couple s’est marié, ainsi qu’une maison à Big Sky, dans le Montana.

Plus à propos Jennifer Lopez

Lien connexe En rapport: Parents de Jennifer Lopez : tout ce qu’il faut savoir sur sa mère et son père

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.