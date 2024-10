Jennifer Lopez et Drake pourraient relancer leur flirt signalé

Jennifer Lopez n’est restée célibataire qu’une minute après sa séparation d’avec Ben Affleck, mais cela n’empêche pas une chanteuse de premier plan de se glisser dans ses DM. On dirait qu’un flirt éclate et les fans se souviendront peut-être que ce n’est pas la première fois que Jenny du quartier a l’idée de sortir avec ce musicien.

« Dès qu’elle a déposé les papiers, Drake a contacté », a déclaré un En contact chaque semaine a affirmé la source. « Il était très gentil et lui a dit à quel point Ben était idiot de la laisser s’enfuir, puis il lui a rapidement fait savoir qu’il était prêt et disposé à intervenir et à la satisfaire. » Oui, le Drake – l’homme avec qui J.Lo a posté au hasard une photo de bal de promo en 2016. Lopez a vaguement admis sur Le spectacle quotidien en 2017, ils « traînaient ensemble », mais avaient juré qu’ils ne sortaient pas ensemble.

Histoire connexe

Des experts révèlent comment Jennifer Lopez a pu « compliquer » les finances de son divorce avec Ben Affleck



Drake s’exprime sur scène lors de la bataille de rap Till Death Do Us Part de Drake, le 30 octobre 2021 à Long Beach, en Californie.

Amy Sussman/Getty Images.

C’était peut-être une situation d’amis avec avantages sociaux et maintenant, Drake cherche à raviver cette « chimie » qu’ils ont vécue. La source a noté que López est ouvert à l’attention. « Recevoir ce genre d’attention alors qu’elle se sentait si déprimée était exactement ce dont elle avait besoin », ont-ils déclaré. « Maintenant, ils envoient des SMS tous les jours et les choses deviennent chaudes. » Est-ce que 2016 est de nouveau pour eux ? Ce ne serait pas hors de question car Lopez a l’habitude de sortir avec ses anciens amants.

Drake et Lopez ont mis le feu à Internet le 28 décembre 2016, lorsqu’ils ont tous deux publié un message supprimé depuis. instantané confortable ensemble sur leurs comptes Instagram. Même s’ils affirmaient que ce n’était que du business, il était difficile de ne pas voir qu’un certain plaisir pouvait se produire dans les coulisses. La rumeur a fait suite à sa rupture avec le danseur suppléant Casper Smart et à sa séparation d’avec Rihanna – ah, l’histoire des potins d’Hollywood !

Cependant, personne ne devrait se précipiter et supposer que Drake et J.Lo seront la prochaine chose après sa récente interview brute avec Nikki Glaser pour Magazine d’entrevues. Lopez a l’air d’embrasser son ère de célibataire. «Je suis capable de joie et de bonheur tout seul. Être en couple ne me définit pas. Je ne peux pas chercher le bonheur chez les autres », a-t-elle expliqué. «Je dois avoir du bonheur en moi. J’avais l’habitude de dire que je suis une personne heureuse, mais je cherchais toujours quelque chose à combler pour quelqu’un d’autre, et je me disais simplement : « Non, je vais vraiment bien. Il n’y a pas de nouveau bar car je ne recherche personne.

Drake devra peut-être se détendre jusqu’à ce que Lopez soit prêt.

Histoire connexe

Des experts révèlent comment Jennifer Lopez a pu « compliquer » les finances de son divorce avec Ben Affleck



Avant de partir, cliquez ici pour voir des couples de célébrités surprenants que nous n’avons jamais vu venir.