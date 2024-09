Jennifer Lopez et Ben Affleck vus en train de s’embrasser, de se tenir la main au milieu du divorce ; profitent d’un brunch avec leurs enfants : Reportage | Hollywood

Jennifer Lopez et Ben Affleck, qui ont récemment demandé le divorce et vivent séparément depuis des mois, ont été aperçus ensemble lors d’une sortie romantique. Le couple séparé a été vu en train de profiter d’un brunch avec leurs enfants à l’hôtel Beverly Hills samedi, où ils auraient été vus en train de s’embrasser et même de se tenir la main. L’ami de Ben Affleck révèle que l’acteur est « heureux » après son divorce avec Jennifer Lopez. REUTERS/Yara Nardi/Photo d’archives (REUTERS)

La sortie inhabituelle et les retrouvailles des stars, qui gardaient généralement un profil bas et restaient éloignées l’une de l’autre au cours des derniers mois, ont suscité des spéculations sur une réconciliation de Bennifer.

Jennifer Lopez et Ben Affleck vus en train de s’embrasser et de se tenir la main

Jennifer Lopez et Ben Affleck ont ​​profité d’une sortie amusante et d’un moment en famille ensemble le 14 septembre à Beverly Hills, en Californie, malgré leur procédure de divorce en cours.

Selon Page Six, une source a révélé que « Ben et JLo sont actuellement au Polo Lounge du Beverly Hills Hotel, se tenant la main et s’embrassant. Les enfants sont avec eux, mais à une table séparée. » De plus, le couple a été observé engagé dans une conversation profonde et intense dans une voiture garée devant l’hôtel, bien que les détails de leur discussion restent confidentiels.

Jen et Ben se retrouvent

Avant cela, le Gigli les co-stars ne se sont réunies que brièvement le jour de l’anniversaire d’Affleck dans sa location de Brentwood et ont eu quelques affrontements gênants dans leur bureau partagé de Los Angeles pendant la promotion et la préparation de leur projet Inarrêtable avant sa première au TIFF. Affleck a évité d’assister au festival, tandis que Matt Damon accompagnait JLo, qui a dévoilé son style impertinent sans le tatouage d’Affleck sur ses côtes.

Samedi, Lopez portait un haut court noir à manches longues et un jean évasé délavé foncé pour leur sortie, tandis qu’Affleck portait une chemise boutonnée bleue et un jean avec des baskets Nike. La star d’Atlas a également affiché sa bague de fiançailles aux côtés de sa bague signature Jennifer à son annulaire.

Jennifer Garner rejoint Jen et Ben pour une sortie en famille

Lopez et Affleck étaient accompagnés de leurs enfants, Seraphina et Samuel, ainsi que des jumeaux de Lopez, Emme et Max, alors qu’ils entraient ensemble dans l’hôtel. L’aînée d’Affleck, Violet, était absente, car elle aurait récemment commencé l’université. Plus tard, la sortie en famille a pris une tournure surprenante lorsque l’ex-femme d’Affleck, Jennifer Garner, a été aperçue quittant l’hôtel avec ses enfants après le brunch.

Cette sortie inattendue intervient après que Jennifer Lopez a demandé le divorce à l’occasion du deuxième anniversaire de mariage du couple. En août, la chanteuse a officiellement demandé à un juge de rétablir son nom légal de « Jennifer Lynn Affleck » à « Jennifer Lynn Lopez », après avoir adopté le nom de famille de l’acteur lorsqu’ils se sont mariés en 2022 après avoir ravivé leur histoire d’amour vieille de dix ans.

Pendant ce temps, Affleck, dont on dit qu’il a passé du temps avec Kick Kennedy, a depuis déménagé dans un manoir de 20 millions de dollars à Los Angeles tandis que Lopez, d’autre part, recherche activement une nouvelle maison.