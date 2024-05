Jennifer Lopez et Ben Affleck vivent séparément alors que le « tourbillon d’amour » est terminé et que la « vraie vie » s’installe : source

{{#rendered}} {{/rendered}}

Près de deux ans après s’être mariés, Jennifer Lopez et Ben Affleck ont ​​traversé une période difficile dans leur mariage.

Alors que des rumeurs de séparation continuent de circuler en ligne, une source a déclaré à Fox News Digital que le couple vivait actuellement séparé.

« Il vit séparé d’elle en ce moment », a déclaré une source proche de Lopez, qui a épousé Affleck en juillet 2022.

Selon Revue populaireLopez réside actuellement dans la maison du couple à Beverly Hills, d’une valeur de 60 millions de dollars, tandis qu’Affleck séjourne dans une location à quelques kilomètres de là.

Sur une photo obtenue par Fox News Digital, l’ex-femme d’Affleck, Jennifer Garner, a été vue arrivant samedi à sa location de Brentwood, en Californie, pour prendre des nouvelles de l’acteur.

« Au début, c’était un tourbillon d’amour et maintenant que la vraie vie s’installe, c’est dur », a ajouté la source à propos du couple. « Ils sont tous les deux impliqués dans la vie des enfants de l’autre et se considèrent comme une grande unité familiale, donc cela a été difficile pour tout le monde. »

Les représentants d’Affleck et de Lopez n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Après 47 jours sans avoir été vus ensemble, y compris la grande soirée de Lopez au Met Gala plus tôt ce mois-ci, le couple a assisté ensemble à un événement le 16 mai pour soutenir leurs enfants. Selon Revue populaire ils sont tous deux arrivés séparément, mais portaient chacun leurs alliances lors de l’événement.

« Au début, c’était un tourbillon d’amour et maintenant que la vraie vie s’installe, c’est dur. » — Source de Fox News Digital

Puis dimanche, le couple de premier plan a été photographié, arborant des sourires éclatants ensemble dans une voiture roulant à Los Angeles.

Cependant, un jour plus tard, Affleck n’a pas assisté à la grande première du film Netflix de sa femme, « Atlas ».

Avant la semaine dernière, Lopez et Affleck ont ​​été photographiés pour la dernière fois ensemble, main dans la main, à New York le 30 mars.

Une source proche d’Affleck a récemment déclaré à Fox News Digital que les gens de son entourage étaient « discrets » sur ce qui se passait réellement dans sa relation.

« Quelque chose semble définitivement se passer », a déclaré la source. « Il y avait des projets sur lesquels ils essayaient de trouver des moyens de travailler ensemble et récemment, ces discussions ont été interrompues. »

Une source distincte a confirmé que le duo se dispute souvent en ce qui concerne leurs styles parentaux.

Lopez partage des jumeaux de 16 ans, Max et Emme, avec son ex-mari Marc Anthony, tandis qu’Affleck a trois enfants avec Garner : Violet, 18 ans, Seraphina, 15 ans, et Samuel, 12 ans.

« Ils se sont battus à cause de divergences d’opinions sur l’éducation de leurs enfants », a déclaré la source. « Ils ont des styles parentaux très différents. »

Tout au long de leur parcours amoureux au fil des ans, Lopez et Affleck – qui ont initialement rompu avant leur mariage en 2003, mais se sont reconnectés et se sont mariés en juillet 2022 – ont été confrontés à de nombreux problèmes relationnels.

Dans son documentaire de 2024 « La plus grande histoire d’amour jamais racontée », Lopez a déclaré franchement avoir annulé ses fiançailles avec l’acteur oscarisé il y a plus de 20 ans.

« Ben et moi, nous avons rompu trois jours avant notre mariage », a révélé Lopez. « Nous nous sommes effondrés sous la pression. Je pense que nous continuons tous à penser: ‘Je vais bien. J’ai traversé ces choses.’ Si vous êtes comme moi, vous n’avez qu’à vous en débarrasser, à faire de votre mieux et à faire votre truc. »

Affleck a parlé plus en détail de l’apprentissage du compromis.

« En me remettant ensemble, j’ai dit : ‘Écoutez, l’une des choses que je ne veux pas, c’est une relation sur les réseaux sociaux' », a-t-il déclaré dans le documentaire. « Et puis j’ai en quelque sorte réalisé que ce n’était pas juste de demander. C’est un peu comme si vous alliez épouser un capitaine de bateau et que vous disiez : ‘Eh bien, je n’aime pas l’eau.’ Nous ne sommes que deux personnes avec des approches différentes qui essaient d’apprendre à faire des compromis. »

