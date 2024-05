Jennifer Lopez et Ben Affleck : sont-ils vraiment en train de divorcer ?

Cet article comprend des éléments du bulletin hebdomadaire du HuffPost sur la culture et le divertissement, The Culture Catchall. Cliquez ici pour vous abonner.

Ouais, mon pote ! Bienvenue dans une autre édition appropriée de The Culture Catchall. Je vous parle en direct du joyeux vieux Londres. Alors prenez une tasse de thé, des bangers et de la purée, et mettons l’ambiance.

Le bloc a été chaud ces derniers temps pour Jennifer Lopez. Oubliez son dernier projet visuel cinématographique « This Is Me…Now » qui coïncide avec son nouvel album, ou encore son rôle dans le film Netflix « Atlas ». Le véritable buzz concerne sa rupture avec l’amour supposé de sa vie : Ben Affleck.

Maintenant, ajoutons un peu de contexte sur la façon dont nous en sommes arrivés là. La rumeur est passée à la vitesse supérieure avec les rumeurs selon lesquelles Bennifer se dirigeait vers Splitsville. Un initié discuté avec InTouch, précisant que le couple – qui vient de raviver leur romance emblématique en 2021 et s’est marié en 2022 – aurait à nouveau arrêté. La torsion? Cette fois, apparemment, Ben n’est pas le méchant. L’initié affirme qu’il n’est « pas à blâmer » et qu’il a même « quitté » la maison de leurs rêves.

Les spéculations ont vraiment commencé à s’intensifier lorsque J.Lo a commencé à faire des apparitions en solo, du Met Gala à la première du film « Atlas ». (Opinion impopulaire : le film est plutôt solide.) La native du Bronx a eu un emploi du temps chargé cette année, sortant son neuvième album studio « This Is Me…Now », une suite à son tube de 2002 « This Is Me… Alors. »

Tout en jonglant avec le sauvage tirage de presse « Atlas » avec Sterling K. Brown et Simu Liu, J.Lo était demanda brusquement sur l’état de sa relation avec Affleck lors d’une conférence de presse. Elle et Liu ont rapidement arrêté cela.

Mais l’intervieweur – et le reste du monde – ont obtenu une réponse lorsque Lopez et Affleck ont ​​été interrogés. repérés ensemble Jeudi à Los Angeles, en route pour célébrer le diplôme d’études secondaires de sa fille Violet. Il s’agissait de leur première apparition publique ensemble depuis le 19 mai, lorsqu’ils ont été aperçus devant l’Aero Theatre de Santa Monica, en Californie.

Cela signifie-t-il que tout est revenu à la normale ? Non. Cela signifie-t-il que cela pourrait arranger les choses ? Peut-être. Cela signifie-t-il que nous devons simplement continuer notre vie et nous occuper de nos affaires ? Oui. (Cependant, il y aura probablement encore plus de spéculations, maintenant que Lopez a annulé sa tournée estivale pour passer plus de temps avec sa famille et ses amis proches, Personnes signalé.)

Je dois dire que même si je ne me serais pas précipité dans le mariage, peu importe à quel point j’aimais quelqu’un, j’espère vraiment que J.Lo et Ben resteront ensemble. Ce serait navrant que leur histoire d’amour se termine ainsi, surtout après la sortie d’un visuel cinématographique et d’un album inspiré par leur amour et leur réconciliation.

Ainsi, alors que la vie professionnelle de J.Lo est en feu, sa vie personnelle continue de nous laisser deviner. Je suppose que nous devons rester à l’écoute pour le prochain chapitre de la saga Bennifer.