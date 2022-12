Jennifer Lopez et Ben Affleck s’embrassent en faisant du shopping avec Max : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : BACKGRID

Jennifer Lopez et Ben Affleck a poursuivi sa tournée de PDA alors que le duo faisait ses courses dans le quartier chic de Brentwood à Los Angeles le lundi 12 décembre! En photos vous pouvez VOIR ICI via Le courrier quotidienla Épouse-moi L’actrice, 53 ans, avait l’air fraîche et magnifique dans un chignon haut décontracté, un long manteau vert et un pantalon assorti alors qu’elle tenait la main de Ben et plus tard tendait la main pour l’embrasser et l’embrasser dans le parking. J.Lo s’est accessoirisé d’une paire de lunettes de soleil chics et de baskets blanches, ainsi que d’un sac parfaitement assorti, pour la sortie. Ben, 50 ans, a bercé son jean habituel avec un t-shirt noir, ajoutant une élégante veste de sport bleue et des Nike blanches.

La Chasse de bonne volonté l’acteur a également été vu plaçant affectueusement son bras autour du fils de JLo Max, 14 ans, alors qu’il semblait lui montrer une vidéo sur son smartphone. La famille recomposée se porte bien depuis que Ben et Jen ont ravivé leur romance disparue de 2004 et se sont mariés lors d’une cérémonie surprise à Las Vegas. En fait, ils ont été vus plus tôt ce mois-ci acheter des arbres de Noël avec le jumeau de Max Emme Muniz14 ans et les enfants de Ben avec son ex Jennifer Garnierla fille Séraphine13 ans et son fils Samueldix!

De plus, une source nous a dit qu’il n’y a pas de mauvais sang entre les 13 Continuer 30 star et sa nouvelle épouse — ils prévoient même d’échanger des cadeaux à l’approche des fêtes de fin d’année ! “Ils vont échanger des cadeaux cette année pour Noël, ils ont une excellente relation”, a déclaré l’initié HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT plus tôt ce mois-ci. “Il y a un vrai respect et une appréciation mutuels à cause des enfants”, y compris l’aîné de Ben Violet et les jumeaux, que J.Lo partage avec son ex Marc Anthony, 54. “Ils sont tellement heureux et ça fait que tout fonctionne”, a expliqué la source.

Une deuxième source nous a dit dans des commentaires séparés que la relation entre les deux mères et les familles “ne pourrait pas être meilleure”. “J.Lo est tellement reconnaissante que son amitié avec Jen ait fait des pas de géant au cours des derniers mois”, a fait remarquer la source. “Ils se sont rapprochés depuis qu’elle et Ben ont retrouvé leur romance, mais l’amitié de J.Lo et Jen s’approfondit définitivement.”

