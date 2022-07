Jennifer Lopez et Ben Affleck s’embrassent devant Violet à Paris – Hollywood Life

Voir la galerie





Violette Affleck16 ans, semble immunisée contre son père, Ben Affleckverrouillant les lèvres avec Jennifer Lopez! L’adolescente était assise juste à côté de l’heureux couple lors d’un dîner à Paris le 21 juillet, et elle avait un énorme sourire sur le visage alors que Jen et Ben s’embrassaient à table. Quelques jours seulement après leur mariage à Las Vegas, Jennifer et Ben avaient l’air follement amoureux alors qu’ils célébraient ce nouveau chapitre avec leurs enfants en France. La famille recomposée a dîné à l’extérieur, et Jen et Ben se sont également tenu la main en quittant le restaurant.

la fille de Ben, Séraphine Affleck13 ans et l’enfant de Jennifer, Emme Muniz, 14 ans, ont également été aperçus arrivant au restaurant avec leurs célèbres parents. Il n’est pas clair si le troisième enfant de Ben, Samuel Affleck, 10, et le frère jumeau d’Emme, Max Muniz, 14 ans, sont aussi du voyage ou non. Pour la soirée, Jen a été stupéfaite dans un ensemble rouge plongeant, tandis que Ben était beau dans un costume sombre et une cravate beige.

Le voyage à Paris intervient cinq jours seulement après que Jen et Ben ont choqué les fans en s’enfuyant à Las Vegas le 16 juillet. Bien que les deux prévoient d’organiser une cérémonie beaucoup plus importante dans un proche avenir, ils ont officialisé leur union de manière très intime. commencer le reste de leur vie ensemble. Jennifer et Ben devaient initialement se marier en 2003, mais ils ont annulé le mariage quelques jours avant l’extravagance prévue pour la fête du Travail. Ils ont fini par rompre quelques mois plus tard en janvier 2004.

Ce n’est qu’en avril 2021 que Jen et Ben se sont réconciliés après la fin de ses fiançailles avec Alex Rodríguez. Un an plus tard, Ben a proposé, et les deux n’ont pas perdu de temps à marcher dans l’allée cette fois-ci. Ils ont également récemment acheté ensemble une maison de 60 millions de dollars, alors le prochain chapitre de leur vie est bien parti !