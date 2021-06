Jennifer Lopez et Ben Affleck s’efforcent de faire passer leur relation au niveau supérieur

Les ex sympathiques Jennifer Lopez et Ben Affleck « parlent de leur avenir ensemble » alors qu’ils font passer leur relation récemment ravivée au niveau supérieur.

Une source proche de la chanteuse a déclaré au magazine People qu’elle avait passé le week-end dernier à Los Angeles pour des raisons professionnelles, mais qu’elle souhaitait également passer du temps avec Affleck. « Ils continueront à faire des allers-retours entre Los Angeles et Miami. Ils sont très heureux ensemble », a déclaré la source.

La source a également assuré que le JLo et l’acteur Affleck, deux fois lauréat d’un Oscar, « commencent lentement à parler de l’avenir ». « Ce n’est pas une relation occasionnelle. Ils la prennent au sérieux et veulent qu’elle dure longtemps », a ajouté la source.

La rencontre du duo à Los Angeles intervient une semaine après qu’ils aient été photographiés ensemble à Miami. « Ils se tenaient la main, s’embrassaient, s’embrassaient. Ils n’essayaient pas de cacher le fait qu’ils étaient ensemble. Ils sont très proches l’un de l’autre et sont ensemble », a déclaré une source au magazine People à l’époque.

La romance ravivée de JLo et Affleck a fait parler d’Hollywood, avec des fans et des stars pesant avec un immense soutien pour que le couple redevienne officiel.

La star de « Shakespeare in Love » aurait également été aperçue en train de porter une montre unique que la star de « Hustlers » lui avait offerte en 2002. Affleck portait la montre originale lors du tournage du clip de « Jenny From the Block ». Il est doté d’une épaisse chaîne en argent et d’un visage fin.

Lopez et Affleck se sont fiancés en 2002 mais se sont séparés en 2004. Ils ont joué ensemble dans les films « Jersey Girl » et « Gigli ».

L’interprète de « I’m real » a récemment mis fin à ses fiançailles avec l’ancienne star de la MLB Alex Rodriguez. Pendant ce temps, Affleck s’est séparé de l’acteur Ana de Armas en janvier.

Lopez partage des jumeaux de 13 ans, Max et Emme, avec son ex-mari Marc Anthony, tandis qu’Affleck partage trois enfants, Violet, 15 ans, Seraphina, 12 ans, et Samuel, neuf ans, avec l’ex- épouse Jennifer Garner.