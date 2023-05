Jennifer Lopez et Ben Affleck se tiennent la main lors d’un rendez-vous café – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Stoianov / BACKGRID

Même Jennifer Lopez et Ben Affleck besoin de commencer la journée avec du café. Le célèbre couple a attrapé une tasse de Joe ensemble à Santa Monica le matin du mardi 9 mai, avant de commencer officiellement leur journée. Jennifer, 53 ans, et Ben, 50 ans, se sont coordonnés en denim et se sont gentiment tenus la main lors de la sortie. Bien que Ben soit un grand gars de Dunkin, il ne semble pas que le couple ait visité sa chaîne de cafés bien-aimée cette fois-ci.

Jennifer et Ben étaient plutôt bien habillés pour une sortie aussi matinale. Le Mariage de fusil de chasse La star portait un haut noir à manches longues qu’elle glissait dans son jean taille haute évasé. Elle a également porté une paire de chaussures compensées marron et des lunettes de soleil marron. Jennifer portait un élégant sac à main Christian Dior et lui coiffait ses cheveux bruns en un chignon haut.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Quant à Ben, il portait une veste bleu marine sur une chemise assortie avec une paire de jeans. Le Air réalisateur arborait une paire de baskets blanches et bleues. Il a enfilé des poils sur le visage, y compris une barbe. Ben et sa femme ont ignoré les paparazzi alors qu’ils sortaient et passaient leur journée, avec leurs cafés à la main.

Le sujet de la vie de Ben et Jennifer ensemble a été beaucoup abordé ces derniers temps lors des interviews de presse de Jennifer pour son prochain film Netflix La mère. Lors de son apparition sur La vue le 4 mai, Jennifer a jailli sur la façon dont « incroyable » d’un père Ben est. L’acteur oscarisé a trois enfants avec son ex Jennifer Garnieret il est aussi le beau-père des deux enfants de sa nouvelle épouse avec qui elle partage Marc Anthony.

« Ça me donne les larmes aux yeux. Il est honnêtement le meilleur père que j’aie jamais vu », a déclaré Jennifer à propos de son mari. « Il est tellement impliqué. Il m’apprend parfois à interagir avec les enfants. Il est tellement au diapason », a-t-elle expliqué. « C’est un gars tellement brillant de toute façon, et il a tellement appris dans tant de choses, et vous pouvez juste dire quand il a eu ses enfants, il a dû lire tous les livres et tout ce que vous pourriez éventuellement apprendre sur les enfants, et il l’applique. »

Plus à propos Jennifer Lopez

Jennifer et Ben se sont mariés l’été dernier après avoir ravivé leur romance. Les stars étaient déjà fiancées au début des années 2000, avant de rompre et de fonder des familles avec d’autres partenaires. Mais ils se sont retrouvés en 2021 et ils ont maintenant une belle famille recomposée.

Lien connexe En rapport: Parents de Jennifer Lopez : tout ce qu’il faut savoir sur sa mère et son père

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.