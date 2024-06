Jennifer Lopez et Ben Affleck se tiennent la main lors de la remise des diplômes de Violet

Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont réunis jeudi pour célébrer l’obtention du diplôme de Violet, la fille d’Affleck. Le couple a en fait passé toute la journée ensemble et s’est même engagé dans un subtil PDA.

Après avoir été photographiés plus tôt dans la journée alors qu’ils se rendaient aux festivités en l’honneur de l’anniversaire de Violet, le couple mari et femme, qui seraient aux prises avec des problèmes conjugaux, a été aperçu lors de la cérémonie. Selon Personnes, un spectateur a noté qu’après le début, Lopez « semblait optimiste et engagée » alors qu’elle discutait avec ses enfants. Lopez et Affleck ont ​​été rejoints à l’événement par la mère de Violet et l’ex-femme d’Affleck, Jennifer Garner, leurs deux autres enfants, Seraphina et Samuel. , ainsi que les jumeaux de Lopez, Max et Emme, qu’elle partage avec son ex Marc Anthony.

Getty Images



Dans les images obtenues par le Courrier quotidien, Lopez et Affleck ont ​​pu être vus quitter la cérémonie en se tenant la main, ce qui marque le premier signe de PDA depuis plus de 50 jours. Lopez peut être vue portant une robe longueur thé ceinturée de couleur pêche superposée sous un trench-coat assorti. Affleck portait un costume bleu et pas de cravate. Les deux hommes ont parlé avec désinvolture tout en marchant main dans la main aux côtés de leurs enfants.

Getty Images



Plus tôt dans la journée, Lopez et Affleck ont ​​été aperçus en train d’arriver à une fête de pré-diplôme avec sa mère Anne Boldt. Lopez portait une robe fleurie plongeante et Affleck portait un panier tressé avec un sac cadeau et du papier de soie qui sortaient. La dernière apparition publique commune du couple a eu lieu le 19 mai, lorsqu’ils ont été vus quittant ensemble l’Aero Theatre.

Cette semaine, une source a déclaré Divertissement ce soir que le couple séparé « essaie de comprendre les choses par lui-même », ce qui signifie prendre « de l’espace » l’un par rapport à l’autre. Une source a confirmé à Personnes plus tôt ce mois-ci, les deux hommes vivaient également séparément au milieu de leurs luttes incessantes.