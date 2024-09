Jennifer Lopez et Ben Affleck se retrouvent quelques semaines après le divorce

Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont retrouvés publiquement pour la première fois depuis qu’elle a demandé le divorce.

Les deux sont sortis pour une sortie en famille recomposée à Los Angeles le 14 septembre, plus de trois semaines après la Arnaqueurs L’actrice a soumis des documents judiciaires pour mettre fin à leur mariage.

Cet après-midi-là, Affleck et Lopez étaient sur la photo entrant dans un hôtel avec sa femme et son ex-femme Jennifer GarnerLes plus jeunes enfants de Séraphine Affleck15 et Samuel Affleck12 ans, et les jumeaux de J.Lo Max et Emme16 ans, qu’elle partage avec son ex-mari Marc Antoine.

Affleck, qui portait une chemise boutonnée bleue, un jean et des Nike, et Lopez, qui portait un haut court noir et un jean évasé bleu foncé taille haute, ont également été photographiés à l’intérieur d’un SUV, avec l’acteur sur le siège conducteur et le chanteur de « Let’s Get Loud » assis à côté de lui.

E! News a contacté les représentants des deux stars pour obtenir des commentaires sur leur statut relationnel et n’a pas eu de réponse.

Lopez, 55 ans, a déposé une demande de divorce avec Affleck, 52 ans, à Los Angeles le 20 août, plus de deux ans après leur mariage à Las Vegas suite à une histoire d’amour ravivée. Dans sa demande, J.Lo a indiqué que le couple s’était séparé en avril.