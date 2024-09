Jennifer Lopez et Ben Affleck se retrouvent pour un déjeuner en famille

Jennifer Lopez et Ben Affleck sont de retour ensemble, dans un sens. Samedi, l’ancien couple a été aperçu publiquement ensemble pour la première fois après officialiser leur divorce bien qu’ils semblaient en bons termes lorsqu’ils sont sortis déjeuner au Beverly Hills Hotel. Chaque star était également entourée de leurs enfants, dont les jumeaux de 16 ans de la chanteuse, Emme et Max, ainsi que la fille de 15 ans d’Affleck, Seraphina, et son fils de 12 ans, Samuel.

Pour l’occasion, Lopez a enfilé son style signature. Un jean taille haute délavé foncé s’évasait sur ses pieds et épousait ses courbes, tandis qu’un pull noir à col roulé court apportait une touche plus sophistiquée à sa tenue. Elle a choisi de protéger ses yeux avec une paire de lunettes aviateur marron à monture dorée, qui correspondaient par coïncidence à ses cheveux blonds aux reflets caramel.

Comme d’habitude, J.Lo a fait sensation avec ses accessoires. Un sac hobo marron en peau de serpent était porté en bandoulière, tandis qu’une paire de talons aiguilles noirs pointus lui donnait de la hauteur. Ses mains abritaient quelques bagues en argent, bien que Lopez ait notamment porté sa bague de fiançailles à son petit doigt.

Affleck, pour sa part, semblait habillé de façon à contraster avec son style décontracté. Si sa tenue était naturellement complétée par des baskets Nike, il a associé son jean à une chemise bleu cobalt pour un look plus raffiné. Comme Lopez, il portait une paire de lunettes de soleil aviateur, bien que les siennes soient noires et à monture argentée.

Malgré le divorce, Lopez et Affleck semblent toujours vivre en famille. Leur sortie a été ponctuée par une apparition de l’ex-femme d’Affleck, Jennifer Garner, qui a été vue quittant l’hôtel avec Seraphina et Samuel.