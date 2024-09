Jennifer Lopez et Ben Affleck se retrouvent et participent ensemble à la soirée de rentrée scolaire malgré leur divorce en cours

Jennifer Lopez et Ben Affleck ont ​​affiché un front uni alors qu’ils assistaient ensemble à la soirée de rentrée scolaire de leurs enfants au milieu de leur procédure de divorce.

Selon TMZ, les ex ont soutenu leurs enfants respectifs dans leur école de la région de Los Angeles mardi soir.

Des sources proches du couple ont déclaré au média qu’ils étaient « cordiaux » et « tout à fait cool l’un avec l’autre ».

Jennifer Lopez et Ben Affleck, vus ici samedi, ont été aperçus lors de la soirée de rentrée scolaire de leurs enfants respectifs mardi, selon TMZ. BauerGriffin/INSTARimages

Une source proche a déclaré au média que les ex, photographiés ci-dessus samedi, étaient cordiaux. BauerGriffin/INSTARimages

La source a toutefois précisé qu’ils poursuivaient toujours leur divorce, mais qu’ils « se souciaient toujours l’un de l’autre ».

Les représentants de Lopez et Affleck n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Page Six.

Lopez, 55 ans, partage des jumeaux de 16 ans, Emme et Max, avec son ex-mari Marc Anthony, et Affleck, 52 ans, est le père de Violet, 18 ans, Seraphina, 15 ans, et Samuel, 12 ans, avec qui il partage avec son ex-femme Jennifer Garner.

Les stars de « Gigli » ont mis de côté leurs différences pour le bien de leur famille recomposée, puisqu’elles ont été aperçues lors d’une sortie en famille ce week-end.

Le déjeuner de samedi à l’hôtel Beverly Hills était la première apparition ensemble de l’ancien couple depuis que la pop star a mis fin à son mariage avec l’acteur le mois dernier.

Affleck et Lopez, vus ici samedi, continuent de progresser dans leur divorce. Images GC

L’ancien couple a également passé du temps ensemble à l’hôtel Beverly Hills samedi. BauerGriffin/INSTARimages

Les paparazzi ont capturé le duo et leurs enfants, sans Violet qui est à l’université, se dirigeant vers l’hôtel luxueux pour manger au Polo Lounge.

Des sources proches du dossier ont déclaré à Page Six que la star de « Gone Girl » « ne pouvait pas s’empêcher de toucher » Lopez alors qu’ils prenaient leur repas séparément de leurs trois enfants.

Ils se « tenaient même la main et s’embrassaient », ce qui, nous a-t-on dit, « n’était pas prévu ».

C’était leur première sortie ensemble depuis que Lopez a demandé le divorce en août. AP

L’actrice a indiqué que la date de leur séparation était le 26 avril. Image de fil

« Ils ont toujours eu une forte alchimie sexuelle », a confié une source à Page Six. « Ils sont toujours attirés l’un par l’autre. »

Affleck et la chanteuse de « On the Floor » ont été mariés pendant deux ans avant que cette dernière ne demande le divorce en août.

Lopez a cité le 26 avril comme date de leur séparation et ils n’auraient apparemment pas de contrat de mariage.

Le couple séparé s’est marié en juillet 2022. Images GC

Apparemment, ils n’avaient pas de contrat prénuptial. Images GC

Au cours de l’été, l’actrice et la star de « Good Will Hunting » ont suscité des rumeurs de séparation alors que Lopez a notamment assisté au Met Gala 2024, qu’elle a coprésidé, sans son ex-mari en mai.

Le mois suivant, les acteurs ont mis en vente en privé leur manoir commun de Beverly Hills, d’une valeur de 68 millions de dollars.

Affleck et Lopez, qui se sont enfuis en juillet 2022, ont également passé leur deuxième anniversaire de mariage séparés et le père de deux enfants était absent de la fête du 55e anniversaire de son ex-femme le même mois.