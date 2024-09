Jennifer Lopez et Ben Affleck se retrouvent après s’être embrassés lors d’un brunch

Jennifer Lopez et Ben Affleck passent à nouveau du temps ensemble malgré leur divorce. L’ancien couple se serait retrouvé lors d’une soirée de « rentrée scolaire » pour leurs enfants plus tôt cette semaine, et TMZ Des sources affirment qu’ils étaient « tout à fait cool l’un avec l’autre et très cordiaux ». Cependantont déclaré des sources *également* dire qu’ils « ne ravivent rien » et qu’ils « divorcent toujours ».

D’accord, mais maintenant, c’est peut-être le bon moment pour évoquer le fait que la semaine dernière, les célébrités ont été aperçues en train de se montrer très affectueuses pendant un brunch. Selon un initié qui a parlé à Page Six à l’époque, « Ben et J.Lo sont actuellement au Polo Lounge du Beverly Hills Hotel, se tenant la main et s’embrassant. Les enfants sont avec eux, mais à une table séparée. »

Bellocqimages/Bauer-Griffin // Getty Images ~scènes du brunch~

Oh, et une AUTRE personne proche de la situation a dit au point de vente Ben a tout simplement « ne pouvait pas garder ses mains loin » de son ex une fois qu’ils étaient ensemble, ajoutant que les deux « ont toujours eu beaucoup d’alchimie sexuelle ». En attendant, leur baiser du déjeuner « n’était pas prévu », mais ils sont « toujours attirés l’un par l’autre », donc c’était en quelque sorte inévitable.

Au cas où vous l’auriez manqué, Ben et Jen sont sur le point de commencer la promotion de leur nouveau film Inarrêtableet apparemment, ils veulent projeter une relation amicale au monde. C’est dit ! Cette idée viendrait principalement de Ben. Selon la même source, « C’était l’idée de Ben Affleck de se rencontrer là-bas. Il voulait montrer qu’ils sont des ex-maris amicaux. Il voulait ces photos. On y va quand on veut être vu. Les paparazzis traînent là-bas. »

TL;DR : L’intrigue s’épaissit ! Honnêtement, elle est tellement épaisse que je ne sais pas combien de choses supplémentaires peuvent y être ajoutées. 😬